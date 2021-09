Venezuela : Une enquête sur Guaidó pour l'affaire MONÓMEROS

Le Ministère Public fait savoir qu'une enquête a été ouverte sur l'opposant Juan Guaidó pour usurpation de pouvoirs.

Le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab, a annoncé mardi que le Ministère Public avait ouvert une enquête sur le dirigeant d'opposition dans l'affaire de l'entreprise MONÓMEROS, une filiale de la compagnie d'Etat Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) en Colombie.

« L'affaire MONÓMEROS … Le Ministère Public ouvre une enquête sur monsieur Juan Guaidó pour usurpation de fonctions, trahison envers la Patrie, conspiration, vol qualifié d'actifs et association de malfaiteurs, » a écrit Saab sur Twitter.

Il a précisé que le 22 ème et le 73 ème procureur ont été désignés pour mener cette procédure judiciaire à bien.

Cette décision a été prise après que Guaidó ait affirmé que la décision du Comité de Contrôle des Sociétés de Colombie de prendre le contrôle de la compagnie vénézuélienne MONÓMEROS était nécessaire.

Mardi, le dirigeant d'opposition avait affirmé que les actifs du Venezuela à l'étranger était sous le protection d'alliés comme le Bureau de Contrôle des Biens Etrangers (OFAC) et que son groupe étudiait la possibilité qu'ils soient transférés sur un fidéicommis.

L'opposant faisait allusion à l'entreprise de fertilisants et de produits chimiques MONÓMEROS, installée à Barranquilla (Colombie) et à la décision du Gouvernement de Bogotá de la soumettre à « la plus forte surveillance. »

Guaidó a fait ces déclarations alors que le Gouvernement du Venezuela a accusé le président de la Colombie, Iván Duque, de voler les actifs de son pays en prenant le contrôle de MONÓMEROS.

La vice-présidente vénézuélienne, Delcy Rodríguez, a accusé mardi Guaidó de s'allier avec d'autres Gouvernements pour dépouiller le Venezuela de ses actifs.

« Juan Guaidó est passé dans l'histoire comme le pire ruffian et le pire délinquant de notre époque ! Comploter avec des puissances étrangères et ses traîtres pour dépouiller le peuple du Venezuela de son patrimoine légitime et lui causer de la souffrance et de la douleur ne restera pas impuni ! La justice s'imposera ! » a écrit la vice-présidente sur Twitter.

MONÓMEROS, une filiale de la compagnie d'Etat Pequiven, propriété de PDVSA, a été remise en 2019 par le Gouvernement de Colombie à l'opposition vénézuélienne dirigée par Guaidó. Les autorités vénéuzéliennes ont dénoncé le fait que les revenus de cette entreprise ont été volés par la direction de l'opposition pour financer ses dépenses.

