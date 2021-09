Venezuela : Une guerre contre les services publics payée par le Gouvernement de Colombie 

Le président vénézuélien, Nicolás Maduro, a donné des instructions à la vice-présidente Delcy Rodríguez pour qu'elle présente dans les prochaines heures les preuves des attaques terroristes perpétrées contre les services publics, y compris celle contre le service informatique de la Banque du Venezuela qui l'a mise hors service pendant 5 jours et celle contre la station électrique de Santa Cruz, dans l'état d'Aragua, qui a affecté toute la région du centre-ouest. « Quand tous les services ont été rétablis, (le lundi), à 2 heures de l'après-midi, les comptes de certaines personnes avaient été modifiés... Tout cela va se résoudre ! » a affirmé Maduro à propos des problèmes rencontrés par certaines personnes sur leurs comptes bancaires.

Il a déclaré que c'est une « guerre contre les services publics » payée par le Gouvernement d' Iván Duque depuis la Colombie. « Et alors, la droite sort de toute part pour dire que c'est le Gouvernement, la révolution. C'est une stratégie perverse, très criminelle ! Il tire la pierre et cache la main ! Il tire la pierre et il accuse la victime d'être l'assassin ! » Il a allégué que la campagne électorale de la droite, c'est de faire « une guerre contre le peuple. »

Il a indiqué que samedi, dimanche et lundi, « il y a eu une attaque contre les lignes de connexion à Zulia et que sa tâche, en tant que Gouvernement, c'est de rétablir les services immédiatement.

« J'ai dit à à la vice-présidente Delcy Rodríguez, de rendre des comptes au peuple et de montrer les preuves. » Il a aussi indiqué qu'on va aussi montrer des preuves du sabotage d'autres services publics.

Le chef de l'Etat a indiqué que l'objectif de l'attaque de la Banque du Venezuela n'était pas seulement de provoquer de la gêne, de l'indignation et de la rage : « Cette attaque était dirigée contre le Bolívar Digital, qui entre en circulation ce 1 er octobre. » Il a rappelé que l'objectif de son Gouvernement, cette année, est que 100% des transactions soient digitales et que « ce coup » était dirigé contre ce système.

« L'autre jour, j'ai signalé indirectement, parce que je n'ai pas donné les noms, des banques privées qui sabotaient leurs services pour que les gens ne paient pas avec leur carte mais sortent leurs bolivars ou leurs dollars pour payer en liquide. Elles l'ont fait. Alors, le centre de guerre de cette droite a attaqué la Banque du Venezuela pour porter atteinte à l'objectif du Bolívar Digital à 100% et essayer de retarder l'élimination des 6 zéros le 1 er octobre, la mise en œuvre totale du Bolívar Digital et récupérer les revenus des travailleurs. »

Il a rappelé qu'on s'approche des élections, que le dialogue au Mexique avance et que cela provoque le désespoir d' Iván Duque et de ses alliés dans le pays.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

