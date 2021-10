Amérique Latine : Cuba et double critère d’information

Le dernier rapport de la Fédération internationale des journalistes, qui dénonce le meurtre de 65 professionnels en 2020, 17 de plus que l'année précédente, n'a guère dépassé le niveau de la note d'agence.

Les médias ont préféré se concentrer sur la récente conférence de presse de l'Association interaméricaine de la presse, employeurs du secteur qui, de Miami, a placé Cuba en tête de liste des "pires pays pour le journalisme" .... Un pays sans meurtres de journalistes depuis... 63 ans !

Ce ne sont pas les pannes d'électricité de Cuba, où le service d'électricité est gravement affecté par des sanctions économiques ou les menaces américaines pour les pétroliers ce sont ceux de Porto Rico qui, quatre ans après l'ouragan Maria, qui a laissé l'île sans électricité pendant un an, protestent contre le mauvais service géré par une entreprise privée. Allons-nous entendre maintenant - comme on nous l'a toujours dit à propos de Cuba - que "le système ne fonctionne pas" ?

Pouvez-vous imaginer qu'à Cuba, il y ait près de 200 morts dans une émeute en prison, ainsi que le suicide de quatre prisonniers ? Que le gouvernement cubain, pour mettre fin au crime, décrète l'état d'urgence et fasse descendre l'armée dans la rue ? Que son président soit apparu dans les Pandora Papers, en tant que titulaire de compte et d’entreprises dans des paradis fiscaux ?

Nous aurions une tempête médiatique. Mais tout s'est passé en Équateur et son président est un ami des États-Unis. Et il n'y a pas de tempête.

Sur ordre de Washington, le Canada a emprisonné Meng Wanzhou, cadre de la société chinoise Huawei, pendant trois ans. Il y a déjà neuf ans que le journaliste Julian Assange est emprisonné par le Royaume-Uni ... et sur ordre, également, de Washington. Et sur ordre de Washington, le Cap-Vert a arrêté, emprisonné et extradé le diplomate vénézuélien Alex Saab.

Mais la presse nous parle-t-elle des "détentions illégales", des "enlèvements" ou des "tortures" du "régime" américain ? Jamais. Ces expressions sont réservées au gouvernement cubain, s'il décide d'appliquer ses lois aux comploteurs de coup d'État - appelés "dissidents" - payés ... par Washington.

Le journaliste andalou Fonsi Loaiza a été condamné à une amende de 2 100 euros pour un tweet, dans lequel il blâmait la police espagnole pour la mort d'un immigrant, vendeur de rue, après une poursuite. Il s'agit d'une peine de plus dans la longue liste des peines, plusieurs peines de prison, pour les tweeps, les journalistes et les artistes de l'État espagnol.

Y a-t-il eu des protestations dans la presse ? Pas une. Maintenant, si à Cuba ils poursuivent en justice ceux qui demandent, sur les réseaux, le blocus économique ou l'invasion militaire de leur pays, alors oui : nous lirons des dénonciations brûlantes contre le "manque de liberté d'expression" sur l'île.

Dans le rapport annuel de l'organisation Global Witness, la Colombie occupe une fois de plus la première place au monde dans le nombre de dirigeants environnementaux tués : 65. En outre, selon les données d'Indepaz, 136 dirigeants sociaux ont déjà été assassinés cette année. Mais ce ne sont pas des nouvelles internationales. Parce qu'aucune de ces personnes... n'était cubaine.

Javier García, responsable à Pékin, depuis des années, de l'agence de presse espagnole EFE, a annoncé sa retraite du journalisme, après avoir dénoncé la "guerre de l'information embarrassante contre la Chine" et soumis aux "médias américains et au Département d'État". On ne verra pas une seule interview dans la presse espagnole.

Et enfin, une photographie : un citoyen d'un pays capitaliste pauvre (Haïti), traqué par la police du pays capitaliste le plus riche du monde (États-Unis). Avez-vous deviné le titre de la photographie ? C'est très clair : "Capitalisme". À la prochaine fois.

(Tiré de La Pupila Imsomne)

traduction automatique Apple revue par Bolivar Infos