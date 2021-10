Amérique Latine : Du Congrès de Panamá à la CELAC

Par Orlando Becerra

Simón Bolívar, le Libérateur, a cherché la compréhension et l'union entre les peuples du continent pour renforcer l'indépendance des pays hispano-américains en créant une confédération d'Etats grâce à ce qu'on appelle le Congrès amphictionyque de Panamá mais les résultats qu'espérait Bolívar n'ont pas pu être obtenus.

En décembre 2008 au Brésil a eu lieu le sommet de l'Amérique Latine et des Caraïbes sur l'intégration et le développement (CALC), une initiative de l'ancien président Lula pour répondre au développement traditionnel et à l'avenir des peuples et consacrer l'union latino-américaine en provoquant le débat sur l'intégration et le développement de la région. Les sujets centraux de la CALC étaient la crise financière, énergétique et alimentaire ainsi que le changement climatique. Ensuite, en novembre 2009, quand le président mexicain Felipe Calderón a assuré la présidence tournante de la CALC et le secrétariat tournant du Groupe de Río, les pays membres ont pris la décision de créer la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens : la CELAC.

Il faut souligner que l'importance de la Grande Patrie, de l'Amérique Latine et des Caraïbes réside dans le fait qu'elle possède la plus importante quantité de matières stratégiques du monde, la plus importante zone de forêt et de biodiversité avec 40% des espèces animales et végétales, qu'elle concentre le tiers de l'eau douce de la planète, possède un grande potentiel énergétique à cause de ses réserves de pétrole, de gaz et de ses réserves hydroélectriques. Elle possède des côtes sur l'océan Atlantique et sur l'océan Pacifique.

Les principes et les valeurs qui ont incité à créer la CELAC ont été le respect du droit international et humanitaire, la non utilisation de la force ou de la menace de l'utilisation de la force, la démocratie, le respect de l'environnement, la coopération pour un développement soutenable, la dialogue pour la paix, l'intégration politique, économique, sociale et culturelle.

Les 2 et 3 décembre 2011à Caracas, République Bolivarienne du Venezuela, les 33 pays d'Amérique Latine et des Caraïbes se sont réunis et ont crée la CELAC avec 4 points : 1.Déclaration de Caracas, 2. Plan d'Action de Caracas 2012, 3. Procédure pour le fonctionnement organique de la CELAC et 4. Déclaration spéciale sur la défense de la démocratie et de l'ordre constitutionnel dans la CELAC. Les principaux sujets à traiter dans le Plan d'Action de Caracas 2012 étaient 1.La crise financière, 2.La complémentarité et la coopération entre les mécanismes régionaux et sous-régionaux d'intégration économique et commerciale, de production, sociale, culturelle et concernant l'énergie, 3.L'infrastructure pour l'intégration physique du transport, des télécommunications et l'intégration des frontières,4.Le développement social et l'éradication de la faim et de lapauvfreté, 5.L'environnement, 6.La protection de l'immigrant,7.La technologie de l'information et de la communication. C'est là que Chávez nous a adressé cette phrase très forte : « Maintenant, il revient à la CELAC d'étenbdre à tout l'espace les plans de travail concret, l'union concrète, l'union réelle, l'union véritable, économique, politique, sociale, culturelle, technologique. Il faut construire l'unité mais avec cette conscience. »

Maintenant, en ce mois de septembre 2021, la Patrie de Bolívar et de Chávez, étant dirigée par le président Nicolás Maduro Moros, nous continuons à encourager l'interaction, l'union, le dialogue et l'autodétermination des peuples. Dans cette nouvelle ère, on envisage de reprendre les conseils politiques, économiques et sociaux, de continuer à construire un monde multipolaire et à plusieurs centres en avançant dans ie développement de l'économie de la région équilibrée, juste et soutenable.

