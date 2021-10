Amérique Latine : Protestations de couleur en Bolivie et à Cuba? 2 ème partie

Cuba

Pendant ce temps, la conspiration pour obtenir un changement de régime se poursuit sur les réseaux sociaux, à Cuba. Un processus engagé il y a 2 ans avec l’apparition du Mouvement San Isidro (MSI) dont la protestation contre l’application d’une loi a étéutilisée pour essayer d’organiser une révolution de couleur.

Comme nous le savons, depuis que la Révolution Cubaine existe, l’île a été soumise au siège des Etats-Unis qui, sans succès, par des voies intérieures et extérieures, ont tenté de saper la base du processus historique qui a débuté il y a plus de 60 ans.

Les faits prouvent que les protestations du Mouvement San Isidro allaient au-delà du rejet du décret 349 destiné à mettre de l’ordre dans les activités culturelles privées naissantes à Cuba. Ce prétexte continue à faire partie de l’ordre du jour putschiste. La participation directe du Gouvernement étasunien et d’ ONG ainsi que celle de la population cubaine de Miami le démontre.

Un rapport spécial de l’Institut Samuel Robinson pour la Pensée Originale indique des éléments de vieille date qui sont passés « à l’offensive dans le cadre d’une opération de changement de régime » y participent ainsi que d’autres qui cherchent à perturber la population psychologiquement.

Les révoltes artistiques qui ont été un bouillon de culture destiné à capter le soi-disant mécontentement social général ont perturbé la paix sociale de l’île en faisant exploser un processus qui continue encore et est alimenté par les appareils de propagande de l’Empire.

Récemment, MintPress a révélé que ceux qui ont planifié les révoltes de juillet surl’île ont envisagé de nouveaux scénarios de déstabilisation pour les mois d’octobre et de novembre de cette année.

Selon ce média, on attribue au groupe La Villa del Humor l’étincelle initiale qui a mis le feu aux protestations de juillet dans tout le pays. Il dit que le 10 de ce mois-là, l’un des administrateurs du groupe a publié le message suivant :

« Fatigué de ne pas avoir d’électricité ? Fatigué qu’on ne te laisse pas dormir pendant 3 jours ? Fatigué de supporter le culot d’un gouvernement qui n’a rien à faire de toi ? C’est le moment de sortir et d’exiger. Ne critiquez pas de chez vous, faisons-nous entendre. Si nous ne le faisons pas, il vaut mieux la fermer et ne disons pas merde de chez nous, cela ne résoudra rien. Avons-nous plus peur de sortir que de supporter toute cette insolence ? Comment est-ce possible ? Exigeons que [les présidents Miguel Díaz-Canel et Raúl Castro] subissent aussi les pannes. Exigeons que, puisque nous n’avons pas de nourriture, au moins, ils nous laissent dormir. Sortir dans la rue. A bas le gouvernement communiste opportuniste, maintenant ! Dimanche à 11 heures du matin, Parc de l’Église. Nous nous verrons là. Si tu n’y vas pas, cesse de te plaindre. »

Ce message était accompagné d’un itinéraire détaillé de la marche et d’instructions concernant l’endroit où isl marcheraient et quels articles apporter.

Ce qui s’est passé lors de cette marche a été repris par les médias étasuniens et par la grande communauté cubaine qui vit en Floride. La participation des Etats-Unis a été si importante que même le président Joe Biden a fait une déclaration officielle soutenant cet événement.

Les grandes corporations de médias ont fait de ces protestations une information de premier plan. « Mais le mouvement n’a pas réussi à pénétrer dans le principal courant de la société cubaine et s’est rapidement écroulé après qu’il ait été prouvé qu’ils n’étaient pas assez nombreux pour représenter une masse critique, » dit MintPress.

Malgré sa défaite, l’équipe de direction de La Villa del Humor considère que son action de juillet a été un gros succès et constitue « le premier pas vers une révolution. » C’est par eux que de nouvelles actions sont organisées : « une grève générale en octobre et un ensemble plus large de manifestations dans tout le pays en novembre. ».

Les organisateurs avaient demandé que le dimanche 10 octobre, Jour de l’Indépendance de Cuba, marque le début d’une grève générale destinée à paralyser ou à renverser le Gouvernement.

Pour mener à bien ce plan, les réseaux sociaux ont été à nouveau, une arme de déstabilisation. Avec les étiquettes #ParoNacionalCuba et #SOSCuba, ils ont invité « tous les Cubains dignes, amoureux de la liberté, leurs voisins, leurs amis et leurs familles à une grève nationale, le lundi 11 octobre. »

Il semblerait que ce message n’ait pas eu beaucoup de succès parce qu’il était peu fable puisque la plupart des activités antigouvernementales à Cuba sont très peu transparentes et que ce message était confus.

« Le 10 octobre, nous convoquons toute Cuba, en raison d’un anniversaire de plus de l’indépendance envers les conquistadores espagnols, à protester de nouveau pour exiger ses droits, pour exprimer son désir de liberté et de démocratie. Si dieu le veut, tous les peuples de Cuba seront disposés à protester et voudront le faire une fois de plus et prendre les rues, » a déclaré l’organisateur principal du groupe, Alex Pérez Rodríguez, qui a enregistré un livestream destiné aux membres du groupe dans lequel il eur demande d’agir « comme un seul homme. »

P5 . les chiffres nécessaires pour mondiale. ligne Dans son message, comme on peut s’y attendre dans les révolutions de couleur, il a cherché à provoquer la panique en mettant en doute l’utilisation du vaccin anti-COVID produit dans l’île. Il a affirmé sans aucune preuve que le vaccin ne fait rien d’autre que « rendre encore les gens plus malades » alors que la grande efficacité des produits antiviraux cubains a été démontrée.

Des marches sont prévues dans tout le pays le 20 novembre, à Guantánamo, Holguín, Camagüey et La Habana où les organisateurs espèrent partir du symbolique Malecón de La Vieille Havane et arriver devant la Capitole, siège de l’Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire.

Même s’ils disent que ces marches sont pacifiques, que des personnalités soutenues par les Etats-Unis y participeront comme le groupe de rap Mouvement San Isidro et le politicien Manuel Cuesta Morúa, on peut en douter. S’il s’agit du début d’une révolution, cela peut être interprété comme le détonateur d’une escalade de violence dont ils profiteraient, comme d’habitude, pour obtenir un changement de régime.

Transformation du groupe

Le groupe La Villa del Humor, qui a débuté comme un tableau de messages en ligne local et un marché pour les gens de San Antonio de los Baños, une ville de quelques 50 000 habitants située à l’ouest de Cuba, est devenu ensuite un foyer d’action antigouvernementale au point qu’il a des publicatiosn importantes pour la population locale.

Ce qui est bizarre, c’est que beaucoup de ses membres ne sont même pas de Cuba puisque leurs profils révèlent qu’ils vivent en Floride. « L’un de ceux qui collaborent le plus fréquemment avec lui indique même qu’il travaille au Miami Herald, » précise MintPress.

« Ainsi, ce groupe est devenu une chambre d’écho conservatrice avec des usagers qui publient essentiellement des memes ou des caricatures anticommunistes ou organisent des actions contre le Gouvernement cubain. Fondamentalement, La Villa del Humor est un endroit où les Étasuniens vont embobiner les habitants d’un petit village cubain pour qu’ils renversent leur Gouvernement, » dit le média.

Il faut souligner que le Gouvernement étasunien dépense chaque année des millions de dollars pour financer cette sorte d’initiatives anti-castristes. Un financement qui comprend le soutien d’artistes, d’intellectuels et de musiciens cubains qui envoient des messages contre le Gouvernement. Le Mouvement San Isidro, dont la chanson « La Patrie t la vie » est devenu l’hymne du changement de régime, en est un exemple.

