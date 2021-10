Bolivie : Le ministre de la défense dénonce un plan de déstabilisation

Le ministre de la défense Edmundo Novillo a dénoncé dimanche un plan de déstabilisation du président Luis Arce de la part des comités civiques du pays qui, avec le gouverneur de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, préparent différentes actions parmi lesquelles une mobilisation.

« Il faut prévenir que dans la situation actuelle, il y a un Gouvernement légal, démocratique et élu constitutionnellement par 55 % des Boliviens et une opposition vaincue qui travaille essentiellement à son objectif politique depuis 14 ans : comment et par quel moyen de revenir au pouvoir. »

Novillo a ainsi répondu à une question sur la convocation du comité civique à une marche contre le Gouvernement prévue pour le prochain 10 octobre et à une grève nationale, le 11 du même mois.

« Cette opposition a un plan qui est dans un processus de mise en place : provoquer la déstabilisation d’un Gouvernement élu démocratiquement, »a affirmé le ministre de la défense.

Parmi ces opposants, il y a les patrons de Santa Cruz dont la base sociale de soutien est représentée par les agents politiques que sont les comités civiques, selon le ministre.

De plus, Il a déclaré que le gouverneur de Santa Cruz, face a une soi-disant absence de plan de développement et à une « incapacité de gestion » tient un discours de soi-disant revendications sociales.

« Il veut dire : comme, pendant ces 11 derniers mois, nous n’avons pas réussi à nous renforcer dans le Gouvernement, aujourd’hui nous allons revenir par la même méthode au gouvernement, au pouvoir parce que ce qu’ils veulent, c’est avoir le contrôle de l’administration du Gouvernement central. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/bolivia-ministro-de-defensa-boliviano-denuncia-plan-de-desestabilizacion/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/10/bolivie-le-ministre-de-la-defense-denonce-un-plan-de-destabilisation.html