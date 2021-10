Bolivie : Prolongation de la détention préventive d'Añez 

Le tribunal d'instruction pénal de La Paz a prolongé samedi de 5 mois la détention préventive de l'ancienne présidente de fait Jeanine Añez, ainsi que de 2 anciens ministres accusés de terrorisme, de sédition et de conspiration.

Ainsi, le juge répond positivement à la demande du Ministère Public concernant aussi l'ancien ministre de la Justice Álvaro Coimbra et l'ancien ministre des Energies Rodrigo Guzmán qui devront rester en prison à la prison de San Pedro, à La Paz.

Áñez est en prison préventive pour sédition, terrorisme et conspiration pendant le coup d'Etat de novembre 2019 qui a fait 37 morts, 804 blessés et des milliers de personnes persécutées et torturées, selon les orgnaisatiosn des droits de l'homme et le Ministère Public.

La demande de maintien en prison d'Añez est justifiée, selon l'accusation, par un risque de fuite et d'obstruction à la justice.

Sa défense a déposé un recours en appel pour qu'un tribunal supérieur revienne sur cette mesure préventive prise dans le cadre de laprocédure engagée à la demande de l'ancienne députée Lidia Patty.

Cette semaine, la justice avait déjà statué contre le fait de considérer Añez comme une ancienne présidente constitutionnelle. Elle sera donc jugée en tant qu’ancienne sénatrice.

Lidia Patty.s avait également porté plainte contre contre personnalités politiques boliviennes qui ont soutenu, à l'époque, le coup d'Etat contre Evo Morales.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/tribunal-bolivia-amplia-detencion-preventiva-jeanine-anez-20211002-0014.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/10/bolivie-prolongation-de-la-detention-preventive-d-anez.html