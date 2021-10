Bolivie : Retrait du projet de loi sur la légalisation des bénéfices illégaux 

Le président du Sénat, Andrónico Rodríguez, a fait savoir jeudi que le retrait du projet de loi sur la légalisation des bénéfices illégaux sera officialisé à la prochaine session plénière, la semaine prochaine.

« Le Gouvernement qui est à l'origine de ce projet de loi a pris la décision de le retirer et il lui revient maintenant, à cause du fait qu'il a été remis à la commission, de la faire savoir immédiatement et évidemment de procéder au retrait du projet. Alors, il n'y aura plus de prétexte à la poursuite des mobilisations, » a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Il a expliqué que la décision a été prise après plusieurs réunions entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif pendant cette journée.

Il a dit que l'opposition a utilisé ces derniers jours le prétexte de ce projet de loi pour tromper et diffuser de fausses informations pour alarmer la population. C'est la raison pour laquelle on avait encouragé la socialisation avec différents secteurs dans tous les départements du pays mais toute une stratégie politique a été mise en place contre.

« Que l'opposition prenne pour prétexte la loi contre les bénéfices illégaux qui était examinée par une commission, commence à la prendre comme drapeau politique en trompant et en diffusant de fausses informations nous a préoccupé et a attiré notre attention. »

La ministre de la Présidence, María Nela Prada, a fait savoir jeudi que le Gouvernement avait décidé de retirer le projet de loi sur la légalisation des bénéfices illégaux de l'Assemblée Législative Plurinationale (ALP) pour éviter que l'opposition politique continue à l'utiliser comme prétexte pour déstabiliser le Gouvernement et provoquer la violence et l'affrontement parmi le peuple.

