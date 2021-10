Brésil : L'extrême droite mondiale parie tout sur Bolsonaro

De Donald Trump à Santiago Abascal, l'extrême droite internationale s'unit autour de ce qui - selon Steve Bannon - sera la priorité absolue en 2022 : faire réélire Jair Bolsonaro à la présidence du Brésil.

Ainsi, les élections brésiliennes de 2022 seront également nodales pour la gauche. Les élections au Brésil se présentent comme une lutte qui pourrait porter un coup crucial à un réseau mondial d'extrême droite de plus en mieux organisé.

Bannon Boys

L'ancien porte-parole de Trump Jason Miller a récemment été arrêté et interrogé pendant trois heures à l'aéroport de Brasilia. Miller, dont l'arrestation a été signalée pour la première fois par le portail Metropolis, participait au Brésil à la version locale de la Conférence d'action politique conservatrice (CPAC Brésil). L'événement annuel organisé par l'Union conservatrice américaine est devenu de plus en plus international au cours des trois dernières années, avec des conférences également au Japon, en Australie et en Corée du Sud.

Miller est actuellement le PDG de Gettr, une plate-forme de médias sociaux de droite créée après l'expulsion de l'ancien président Donald Trump de Twitter et de plusieurs autres plateformes à la suite des émeutes du Capitole du 6 janvier. L'ancien conseiller de Trump a été interrogé par la police fédérale brésilienne au sujet de sa participation éventuelle à des "actes antidémocratiques", suggérant que Miller pourrait être soupçonné de conspirer avec Bolsonaro pour participer à une campagne de désinformation. Le ministre de la Cour suprême fédérale, Alexandre de Moraes, a donné l'ordre d'interroger Miller dans le cadre d'une enquête en cours sur la tentative de Bolsonaro de discréditer le système de vote et de saper les élections de 2022.

L'arrestation de Miller à l'aéroport a fait sensation parmi les autres participants de CPAC. Matthew Tyrmand, un protégé de Steve Bannon qui était également au Brésil pour l'événement CPAC, a déclaré que la Cour suprême du Brésil avait ordonné l'arrestation de Miller sur la base d'un parti pris anti-Bolsonaro explicite.

Selon son profil sur Atlas Network (éliminé après son voyage au Brésil), Tyrmand est le fils de Leopold Tyrmand, un écrivain polonais qui a édité la publication anticommuniste Chronicles of Culture. Après avoir travaillé pendant un certain temps à Wall Street, Tyrmand a commencé à écrire en 2016 pour Breitbart, le site médiatique d'extrême droite précédemment géré par Steve Bannon.

Plus important encore, Tyrmand est l'un des membres du conseil d'administration du projet Veritas, une organisation de droite qui prétend dénoncer les complots et les crimes commis par des libéraux et des gauchistes. L'activité principale de l'organisation semble cependant consister presque entièrement à attaquer les journalistes, les groupes politiques et les mouvements sociaux, et a des liens bien documentés avec des groupes anti-ouvriers qui ont tenté de détruire les syndicats d'enseignants.

Selon une publication de l'American Federation of Michigan Teachers, "Le projet Veritas a réalisé des revenus de 3,7 millions de dollars en 2015, l'année pour laquelle ses plus récents dossiers fiscaux publics sont disponibles. Bien que la plupart de ses donateurs n'aient pas été révélés publiquement, nous savons que Donors Trust, la fondation liée à Koch qui a été appelée "la machine à monnaie noire de la droite conservatrice", a contribué pour plus de 2,1 millions de dollars depuis 2012. Le Donors Trust est financé par des contributions anonymes de donateurs du réseau Koch, y compris Betsy DeVos et son mari. Donald Trump est également un donateur du projet Veritas, contribuant pour 10 000 $ en 2015. Trump a fait référence aux vidéos du projet pendant les débats présidentiels et Donald Trump Jr. a tweeté à leur sujet.

Le fils de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, était également présent à la réunion de CPAC. Il y a défendu le projet Veritas et a parlé de la nécessité de créer une version brésilienne qui surveille également les journalistes et expose les préjugés politiques dans les médias. En plus d'Eduardo, Tyrmand a également rencontré Jair Bolsonaro et son fils, le sénateur Flávio Bolsonaro, à la résidence présidentielle officielle brésilienne.

Alors que Tyrmand, Miller et d'autres protégés de Bannon travaillaient dans les coulisses, Bannon lui-même a parlé ouvertement de l'importance de la campagne de Bolsonaro pour l'extrême droite internationale : "Jair Bolsonaro affrontera le gauchiste le plus dangereux du monde, Lula, un criminel communiste soutenu par tous les médias ici aux États-Unis... Cette élection est la deuxième plus importante au monde et la plus importante de tous les temps en Amérique du Sud. Bolsonaro gagnera, à moins qu'il ne soit volé.

Bannon a donc répété l'allégation non fondée de Bolsonaro selon laquelle les machines à voter électroniques pourraient être manipulées pour garantir leur défaite. Les éloges de Bannon pour Bolsonaro sont, en général, cohérents avec l'opinion du mouvement international d'extrême droite selon laquelle Bolsonaro est le dernier grand défenseur de la "civilisation occidentale".

Forum de Madrid

La famille Bolsonaro est devenue un élément clé d'un réseau d'extrême droite en pleine croissance qui semble se concentrer de plus en plus sur l'Amérique latine. En 2019, Eduardo Bolsonaro a annoncé qu'il représenterait l'Amérique du Sud dans le Mouvement, un consortium de représentants européens conservateurs fondé par Steve Bannon qui soutient le nationalisme populiste et rejette l'influence du "mondialisme". Bien que l'impact politique du Mouvement ait été négligeable, il a aidé Eduardo Bolsonaro à consolider les alliances internationales et à se positionner comme ambassadeur non officiel de son père dans les cercles d'extrême droite à l'étranger.

Récemment, Eduardo a été impliqué dans l'un des développements les plus déconcertants de la politique internationale d'extrême droite. Le Forum de Madrid est un soi-disant "effort coordonné entre différents acteurs, de différents domaines idéologiques, qui partagent leur détermination à faire face à la menace posée par la croissance du communisme des deux côtés de l'Atlantique, qui bénéficie du soutien du Forum de São Paulo et du groupe Puebla".

Outre Eduardo Bolsonaro, le Forum est supervisé par une figure dont la présence dans la politique latino-américaine semble augmenter : le chef du parti Vox, Santiago Abascal. Le politicien espagnol a créé le Forum en tant que plate-forme internationale qui promeut la xénophobie et la suprématie blanche. Il partage avec ses autres collègues la même haine viscérale de tout ce qui sent la politique de gauche ou progressiste.

Les relations d'Abascal et de Vox avec l'Amérique latine se renforcent. Abascal s'est récemment rendu au Mexique, où il a reçu l'appui de quinze sénateurs et de trois députés du Parti d'action nationale et du Parti révolutionnaire institutionnel.

De même, le président de Vox et ministre du Parlement européen, Hermann Tertsch, s'est récemment rendu au Pérou, où il a été reçu par les forces de l'opposition actuellement enquêtées (sic) pour sédition dans sa campagne contre le président de gauche Pedro Castillo. En outre, Tertsch a été nommé par l'ancienne dictateuse (sic) bolivienne Jeanine Áñez pour le prix Sakharov, décerné par le Parlement européen en reconnaissance de la "liberté de pensée". Au sein du Parlement européen, Vox tente de faire avancer son ordre du jour afin que l'organe directeur s'oppose aux gouvernements de gauche en Amérique latine.

Comme l'écrit le collectif Zetkin, Vox a établi des contacts avec d'éminents politiciens de droite dans presque toute l'Amérique latine, dans l'espoir d'étendre sa sphère d'"influence ibérique" dans toute la région.

La géopolitique du chaos

L'extrême droite s'organise davantage et montre son engagement à déstabiliser les mouvements progressistes et les gouvernements du monde entier, en particulier en Amérique latine.

Le Brésil de Bolsonaro est le grand bastion de l'extrême droite mondiale, et le président fait de plus en plus d'insinuations dans sa direction lorsqu'il voit ses espoirs de réélection s'estomper.

Le désespoir de Bolsonaro est devenu particulièrement évident après son rassemblement raté le 7 septembre. Coincé, le danger que Bolsonaro lance un appel au soutien international est réel. Les élections de 2022 seront une bataille décisive non seulement pour le Brésil, mais aussi pour l'extrême droite mondiale qui parie tout sur Bolsonaro. L'extrême droite mondiale parie tout sur Bolsonaroara le monde entier.

(Tiré de Jacobin)

traduction Apple revue par Bolivar Infos