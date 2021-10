Brésil : Le nouvel antipetisme

Par Emir Sader

Dans la nouvelle vague d'antipétisme, on accuse le PT d'avoir fait entrer Mandeta dans le Gouvernement de Bolsonaro et on lui reproche aussi la Rolex de Marcos Rogerio, un parlementaire de droite qui utilise cette sorte de montre.

Mais ce n'est pas nouveau. Quand le PT a été fondé, on l'a accusé d'avoir introduit la lutte des classes au Brésil comme si les classes et la lutte des classes n'existaient pas au Brésil avant la fondation du PT.

Comme si l'exploitation des peuples indigènes par les colonisateurs et plus de 3 siècles d'exploitation du travail des noirs amenés de force par les colonisateurs pour petre esclaves ne représentait pas l'exploitation, le super-exploitation des classes. Pour les antipétistes, c'est quand ce parti est né pour que les travailleurs puissent avoir un parti qui défende leurs intérêts, que la lutte des classes a fait son apparition au Brésil.

Mais la faute du PT, c'est qu'il a rendu possible que les travailleurs aient leur propre parti et puissent voter pour ce parti au point d'élire, pour la première fois dans notre histoire, un dirigeant ouvrier, un mécanicien tourneur, un immigrant du nord-est du pays, Président de la République.

Le PT a eu le tort de permettre aux travailleurs de commencer à lutter pour avoir la possibilité de gouverner le pays avec un président issu du mouvement syndical. Le PT a eu le tort de faire que le centre de la politique brésilienne ne soit plus polarisé entre partis représentant l'élite brésilienne et qu'elle ait un pôle représentant les travailleurs.

Le PT, pour ceux qui n'acceptent pas d'avoir été laissés hors de la dispute pour l'hégémonie politique au Brésil, est responsable de tout : ils accusent le PT parce qu'il représente une alternative anti-néolibérale dans le pays et par conséquent, une alternative pour le Brésil.

On a accusé le PT parce qu'il a mis en place les Gouvernements les plus vertueux de l'histoire du Brésil en combinant investissements économiques et sociaux et contrôle de l'inflation et équilibre des comptes publics en refusant dans la pratique et pas seulement en paroles, les thèses de la pensée unique et le Consenso de Washington.

Le PT a réussi à attaquer et à réduire le problème le plus grave du Brésil : les inégalités sociales. Ainsi, il a réduit les inégalités en créant plus de 20 000 000 d'emplois officiels, en augmentant le salaire minimum à 70% au-dessus de l'inflation, en étendant les politiques sociales à toute la population et en favorisant les plus pauvres.

Le PT est coupable d'avoir fait du Brésil une référence mondiale dans la lutte contre la faim et la pauvreté et d'avoir fait de son président le dirigeant de gauche le plus important du monde et un exemple de politique étrangère souveraine.

De plus, le PT est coupable d'avoir subi un coup d’État coordonné par la droite et soutenu par d'autres secteurs, avec des gens de gauche se laissant entraîner par les mensonges de Lava Jato et affirmant que le PT et Lula étaient corrompus. Le PT a commencé à être accusé d'avoir crée les monstres qui ont fait le coup d'Etat contre lui, chassé Dilma de la présidence et remis en palce les opposants à la démocratie et au peuple brésilien.

Le PT a commencé à être accusé du coup d'Etat qui l'a renversé, de l'apparition de putschistes qui ont commencé à gouverner contre le PT, contre la démocratie, contre le peuple et contre la souveraineté nationale.

L'antipétisme est devenu le grand espoir de ceux qui veulent renverser le PT. Discréditer le PT non à cause de son programme, non à cause de ses Gouvernements, mais en essayant d'effacer de la conscience du peuple ce que le PT a apporté au pays avec ses Gouvernements, avec ses propositions pour le pays. Effacer l'image de Lula, le qualifier de « détenu » et de « corrompu. »

L'antipétisme est devenu l'anticommunisme de notre époque. Le fantasme qu'on a l'habitude d'utiliser pour faire du chantage, comme si le retour du PT était le retour des pires choses que le Brésil ait vécues. Alors que c'est tout le contraire.

Aujourd'hui, Lula est le Brésil, est la démocratie populaire, est le représentant du peuple brésilien. Le PT est coupable d'avoir dans ses rangs, comme principal dirigeant, le dirigeant politique et le dirigeant des masses le plus important quele pays ait jamais eu. Le PT est coupable.

