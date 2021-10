Brésil : Les Brésiliens dans la rue pour demander le départ de Bolsonaro

Au Brésil a débuté ce samedi une nouvelle journée de protestation pour demander un procès politique contre le président Jair Bolsonaro à laquelle se sont joint 15 capitales dans le monde dans le cadre de al campagne internationale contre le président.

A Fortaleza et Río de Janeiro ainsi que dans d'autres municipalités plus petites, les mobilisations ont débuté dans la matinée avant les protestations de masse attendues ce soir à Brasilia et Sao Paulo.

Les protestations à Rio de Janeiro, Salvador, Sao Paulo, Brasilia, et une centaine d'autres villes ont été convoquées par la « campagne nationale Bolsonaro dehors ! » soutenue par une dizaine de partis de gauche, des centrales syndicales et le groupe Direitos Já! Qui réunit les dirigeants de 19 groupes.

Des organisations syndicales, d'étudiants et civiles ont lancé ensemble plus de 300 convocations dans 250 villes pour chasser Bolsonaro du Palais du Planalto face au mal-être croissant provoqué par sa gestion qui maintient le pays dans une crise profonde.

Ces protestations se déroulent 1 an avant les élections présidentielles lors desquelles l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva pourrait être élu à nouveau président du pays.

Un incident a eu lieu à Recife où une manifestante a été traînée sur 100 mètres par une voiture qui ensuite lui est passée dessus.

Des témoins ont dénoncé une tentative d'homicide et affirment que le conducteur a pointé une arme sur les manifestants et ne s'est pas arrêté pour porter secours à la victime.

Dans tous les états, les manifestants demandent un procès politique et rendent le Gouvernement responsable de la crise sanitaire, économique et sociale. Ils réclament aussi le respect de la vie et de la démocratie et dénoncent la hausse du prix des aliments, les privatisations et l'échec des politiques destinées à créer des emplois.

Le Brésil compte presque 600 000 morts à cause du COVID-19.

Selon les organisateurs de la protestation de samedi, ce chiffre aurait été bien inférieur si Bolsonaro avait défendu l'isolement social et garanti les conditions pour que les travailleurs puissent rester chez eux pendant la période la plus critique de la pandémie.

Contrevenant aux mesures sanitaires recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Bolsonaro a provoqué de grands rassemblements, fait la publicité de médicaments inefficaces, minimisé les risques du coronavirus et n'a encouragé ni la vaccination ni l’utilisation du masque.

Avec 14 100 000 chômeurs, le pays affronte l'une des pires crises économiques de son histoire.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/brasil-fora-bolsonaro-manifestaciones-masivas-20211002-0009.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/10/bresil-les-bresiliens-dans-la-rue-pour-demander-le-depart-de-bolsonaro.html