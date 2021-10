Colombie : Dans l'antichambre des élections

La Colombie vit aujourd'hui dans une ambiance pré-électorale qui, à cause du nombre de candidats à la présidence, semblerait devoir déboucher sur les élections serrées en 2022. Pour le moment, il y a quelques 30 pré-candidats et autant qui ont inscrit leurs comités pour recueillir les signatures qui leur permettront de postuler. Ce chiffre diminuera à mesure que les forces politiques choisiront leur candidat.

Mais ce n'est pas le nombre de candidats le plus intéressant actuellement mais les programmes de gouvernement qu'ils présentent dans un pays qui a vécu récemment l'une des explosions sociales les plus importantes de ces 70 dernières années.

Beaucoup d'engagements compris dans l'Accord de Paix sont toujours en suspens et sa mise en œuvre continue à ne pas se réaliser pleinement parce qu'il existe desprojets qui ne sont plus financés, que la violence contre les dirigeants sociaux et les anciens guérilléros se poursuit pendant le processus de réincorporation, entre autres dettes.

Dans ce contexte est apparu le Pacte Historique, semble-t-il avec force, destiné à être une coalition plurielle soutenue par des partis comme le Parti Communiste Colombien, Communes, le Mouvement Alternatif Indigène et Social, des organisation de femmes, d'afro-descendants, entre autres.

Ses axes sont le pacte destiné à récupérer le travail et à rétablir la production, le pacte pour une vie digne, les garanties et les opportunités sociales, le pacte pour la nature et pour affronter la crise climatique et le pacte pour la vie, la paix et la démocratie.

« Nous sommes face aujourd'hui au fait que le processus de construction d'un Pacte Historique de la société colombienne a commencé à devenir réalité. Nous passons de la parole, toujours facile, au processus complet de sa construction et cette construction a déjà débuté, » a affirmé le sénateur Gustavo Petro, le chef de cette alliance politique.

Petro, qui est également le pré-candidat de l'alliance aux élections présidentielles et le favori dans les sondages, a ajouté que « le Pacte Historique n'est pas un simple événement social, c'est surtout un processus social à un moment de l'histoire (…) qui doit englober toute la société colombienne. »

« La Colombie d'aujourd'hui ne mérite pas de survivre. Nous devons laisser au passé le rachitisme économique, la violence perpétuelle, les inégalités et les injustices exagérées, l’ignorance dans l'enseignement officiel, le mensonge et la corruption permanents qui nous entourent et nous accompagnent depuis des décennies et des siècles, » a-t-il affirmé en présentant sa coalition.

« L'avenir immédiat que nous commençons à construire aujourd'hui est celui d'une nation moderne et intelligente qui sait qu'elle est l'un des plus beaux territoires de la planète et a la responsabilité de le soignet et de se soigner elle-même dans la Justice et la Paix. »

Le Pacte Historique a été présenté le 11 février dernier et est destiné à obtenir une majorité au Congrès de la République aux élections du 13 mars 2022.

Il pourrait aussi gagner les élections présidentielles au premier tour le 29 mai 2022 ou au second tour le 19 de juin.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

