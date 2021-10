Colombie : Les assassinats de Vénézuéliens continuent

Le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab, a confirmé lundi qu’un nouveau massacre s’était déroulé en Colombie au cours duquel cinq personnes ont été assassinées dont trois étaient vénézueliennes et deux colombiennes.

Sur son compte Twitter, il a qualifié ce fait survenu dans la municipalité de Betania, dans le département d’Antioquia, de plan d’extermination contre les citoyens Vénézuéliens en Colombie.

« Un nouveau massacre à Antioquia a fait trois morts Vénézuéliens, assassinés, à quelques jours de l’exécution de deux enfants à Tibu, » a déclaré le procureur général.

« Face au silence international complice, l’extermination de nos compatriotes en Colombie se poursuit. C’est une honte. »

Le procureur a évoqué le cas de deux jeunes Vénézuéliens qui ont été exécutés le 9 octobre dernier dans la municipalité de Tibu située dans le département colombien du Nord de Santander.

L’assassinat des adolescents a été condamné aussi bien par les autorités que par la population du Venezuela.

Selon les statistiques révélées par le Gouvernement de Caracas, plus de 1800 migrants Vénézuélien ont été assassiné en Colombie et plus de 800 compatriotes ont été victimes de disparition forcée.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/19/colombia-denuncian-que-persisten-asesinatos-a-venezolanxs/

URL de cet article

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/10/colombie-les-assassinats-de-venezueliens-continuent.html