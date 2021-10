Colombie : Visite du secrétaire d'Etat étasunien

La vice-présidente du Venezuela, Delcy Rodríguez, a déploré jeudi la présence du secrétaire d'Etat des Etats-Unis (USA) Antony Blinken, en territoire colombien : « Il est regrettable que le secrétaire d'Etat des Etats-Unis Blinken soit en Colombie. Il est évident qu'il y planifie des agressions contre le Venezuela, » a-t-elle déclaré.

Rodríguez a souligné que Blinken doit expliquer à son peuple la façon dont la Colombie, sous le gouvernement de Duque, a augmenté sa production de cocaïne : « La Colombie est arrivée à 245 000 hectares pour la production de coca, ce qui représente une augmentation de plus de 1 000 tonnes. »

« Le para-militarisme colombien domine presque 75% du territoire colombien (…) Blinken doit rendre des comptes au peuple étasunien pour les massacres de dirigeants sociaux et les assassinats de migrants vénézuéliens, » a déclaré Rodríguez.

Elle a également souligné les avancées de l'accord de coopération entre le Venezuela et Cuba : « Ces 2 peuples montrent ce que doit être la solidarité et la fraternité, » a-t-elle dit.

« La voie doit être celle de l'intégration parce que nous sommes nés d'une même épée : la Colombie et le Venezuela, nous sommes nés de la lutte du caracassien Simón Bolívar, » a-t-elle ajouté.

La visite du secrétaire d'Etat des Etats-Unis en Colombie se déroule au moment où Caracas et Bogotá ont rouvert leurs frontières au commerce et où l'Assemblée Nationale vénézuélienne et le Congrès colombien se rapprochent grâce au dialogue.

Jeudi, l'Assemblée Nationale du Venezuela a confirmé la création d'une commission parlementaire destinée à travailler avec le Congrès colombien pour rétablir les relatiosn diplomatiques entre les 2 pays.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/21/venezuela-rechazan-visita-de-secretario-de-ee-uu-en-colombia/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/10/colombie-visite-du-secretaire-d-etat-etasunien.html