Cuba : Cuba rejoint l'alliance énergétique mise en place par la Chine

La Havane, 19 oct. (RHC)- Cuba fait à présent partie de l’Alliance énergétique «la Ceinture et la Route» mise en place par la Chine pour encourager le développement énergétique.

Au cours d’une intervention à la conférence ministérielle du partenariat énergétique de l’initiative, Carlos Pereira, ambassadeur de Cuba en Chine, s’est félicité de l’adhésion de notre pays à cette nouvelle plateforme ayant pour but «d’élargir et de diversifier la coopération dans ce secteur et de surmonter collectivement les défis du développement énergétique mondiale».

Pour sa part, le ministre cubain de l'Énergie et des Mines, Livan Arronte, a présenté les mesures adoptées par le gouvernement révolutionnaire pour déployer les sources renouvelables et les utiliser efficacement.

Il a d’autre part signalé que «dans le scénario actuel, marqué par le Covid-19 et la crise multisectorielle mondiale, nous devons promouvoir la solidarité, la coopération internationale en faveur des pays en développement et le travail conjoint pour atteindre les objectifs de développement durable».

Source: Prensa Latina

