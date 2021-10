Cuba : Le Gouvernement des États-Unis est le véritable organisateur de la provocation

La table ronde a transmis une intervention spéciale du camarade Rogelio Polanco Fuentes, membre du secrétariat du Comité central du Parti communiste de Cuba, dans le cadre de la dénonciation publique faite par le premier secrétaire du Parti à la clôture de la deuxième session plénière du Comité central sur les plans du gouvernement américain et de ses opérateurs politiques à Cuba pour tenter de renverser la Révolution.

Au début de sa déclaration, il a rappelé les paroles du premier secrétaire du Parti dans les conclusions de la IIe session plénière du PCC :

"Maintenant, ils apparaissent avec une prétendue marche pacifique. Ce n'est rien de plus qu'une escalade de la façon dont nous agissons contre la Révolution et un défi aux autorités et à l'État de droit socialiste approuvé dans notre Constitution ; (...) c'est une provocation dans le cadre d'une stratégie de "coup d'État doux". Ses objectifs coïncident avec les principales lignes d'attaque, de calomnie, de mensonges et de menaces utilisées par ceux qui, financés par le gouvernement des États-Unis, s'opposent au système politique cubain et tentent de le déstabiliser et de restaurer le capitalisme.

"Nous n'allons pas légitimer l'action impérialiste en politique intérieure ni canaliser les désirs de restauration néocoloniale que certains ont accumulés et qui sont renforcés dans une situation de crise. Ce n'est pas un acte de civilité, c'est un acte de subordination à l'hégémonie yankee."

Intervention spéciale de Rogelio Polanco Fuentes, membre du secrétariat du Comité central du Parti. Photo : Abel Padrón Padilla / Cubadebate.

Le chef du département idéologique du Comité central a rappelé qu'entre le 20 et le 27 septembre, un petit groupe de citoyens a remis des textes similaires au siège des gouvernements municipaux ou provinciaux de huit provinces du pays annonçant la décision d'organiser une marche soi-disant pacifique.

"Il a souligné "la décision d'organiser une marche" parce qu'il ne s'agissait pas d'une demande : la célébration de cette marche était tenue pour acquise. L'action a été conçue avec une portée nationale en coordination évidente par ses promoteurs", a-t-il souligné.

Plus tard, il a été évoqué comment, le 12 octobre, les autorités des municipalités où les documents susmentionnés ont été livrés ont donné une réponse personnelle aux expéditeurs. "À cette occasion, les arguments précis ont été avancés sur l'illégalité de la marche conformément aux articles 56, 45 et 4 de la Constitution."

"Parmi les raisons exprimées, il a été clairement indiqué que les projections publiques des promoteurs et leurs liens avec des organisations ou agences subversives financées par le gouvernement des États-Unis ont l'intention manifeste de promouvoir un changement de système politique à Cuba, de sorte que la marche annoncée constitue une provocation dans le cadre de la stratégie de changement de régime testée par les États-Unis dans d’autres pays.

Polanco Fuentes a attiré l'attention sur la façon dont dès l'annonce de la marche, elle a reçu le soutien public des législateurs, des opérateurs politiques et des médias américains qui encouragent les actions contre le peuple cubain, tentent de déstabiliser le pays et exhortent à une intervention militaire. "C'est quelque chose de récurrent et de permanent que ces médias et opérateurs politiques des États-Unis exhortent à une intervention militaire dans notre pays", a-t-il déclaré.

Le membre du secrétariat du Comité central du Parti communiste de Cuba a déclaré que dès sa création, il était évident qu'il s'agissait d'un plan de déstabilisation orchestré de l'étranger par des opérateurs politiques internes aux intentions violentes.

"Compte tenu du fait que les organisateurs de la provocation défient es autorités en ne tenant aucun compte de leur refus, le 21 octobre, le bureau du procureur général, dans ses bureaux de plusieurs provinces, a entamé une procédure d'avertissement de ces citoyens et leur a dit que s'ils ne respectaient pas la décision des autorités, ils encourraient des peines pour les crimes de désobéissance, les manifestations illégales, d’incitation à commettre des actes illégaux et d’autres prévus et sanctionnés par les lois en vigueur.

À cet égard, il a expliqué que l'action du parquet était basée sur l'article 156 de la Constitution qui stipule que "c'est l'organe de l'État dont la mission fondamentale est d'exercer le contrôle de l'enquête pénale et l'exercice de l'action pénale publique au nom de l'État, ainsi que d'assurer le strict respect de la Constitution, des lois et d'autres dispositions légales par les organes de l'État.

Un nouveau chapitre de la guerre non conventionnelle contre Cuba

Il est évident que nous sommes confrontés à un nouveau chapitre de la guerre non conventionnelle, au coup d’État doux ou au manuel de lutte non violente que les États-Unis ont exécuté à l'époque contemporaine dans plusieurs pays, a déclaré Polanco Fuentes.

"LaYougoslavie, la Libye, la Syrie, l'Ukraine, le Nicaragua, le Venezuela sont quelques-uns des exemples où ces actions de guerre non conventionnelle ont été menées. Il y a suffisamment d'informations doctrinales sur la façon dont les États-Unis ont mené ces actions."

Comme il l'a expliqué, la circulaire TC-1801, l'un des principaux documents des forces spéciales des États-Unis, appelle à tirer parti de l'éventuelle vulnérabilité du gouvernement pour le renverser, prendre ses distances par rapport à la population, déplacer la partie des citoyens qui agissent de manière neutre vers des positions contre lui, exploiter ces éléments par la subversion et, lorsqu'elle ne conduit pas aux résultats stratégiques souhaités, recourir aux conflits armés, en organisant l’insurrection.

"Pour cela, ils utilisent tous les éléments du modèle, le point de vue économique, psychologique, les actions de subversion, ainsi que l'utilisation massive des technologies de l'information et de la communication dans le but de renverser les gouvernements à moindre coût économique, politique et militaire."

Dans son discours, il a fait référence à son expérience personnelle au Venezuela, où il a été diplomate. Il a rappelé qu'en 2013, 2014 et 2017, les soi-disant Guarimbas ont eu lieu, des actions violentes de représentants des secteurs de l'opposition au Venezuela pour renverser le gouvernement bolivarien qui ont causé d'innombrables dommages économiques et humains à la société.

"Il y a un rapport de l'État vénézuélien "La vérité du Venezuela contre l'infamie : données et témoignages d'un pays assiégé" publié en septembre 2020 qui contient des éléments liés aux actions qui sont destinées à être menées dans notre pays. Ce rapport indique que le nombre total de morts lors des violentes manifestations de février 2014 était de 43 personnes, tandis que lors des manifestations d'avril à juillet 2017, le parquet a enregistré 121 morts et 1958 blessés,. Cependant, le secrétaire d'État américain de l'époque, John Kerry, a publié une déclaration sur les manifestations de 2014 dans laquelle il affirme que "les manifestations étaient pacifiques et accuse le gouvernement vénézuélien de réprimer les manifestants pacifiques par la force. »

"Selon le rapport, un examen détaillé des événements qui se sont produits révèle que la plupart des manifestations provoquées et organisées par les dirigeants de l'opposition entre avril et juillet 2017 ont été menées en violation de la législation nationale et internationale en vigueur. Ces manifestations ont abouti à des actions d'extrême violence caractérisées par l'utilisation d'armes à feu, de cocktails Molotov, de mortiers et d'armes artisanales, la pose de barricades, de pièges meurtriers sur les routes publiques, des dommages aux institutions, aux écoles, aux centres de santé et au siège d'installations militaires et policières. Il y avait trois pratiques sans précédent dans l'histoire récente du pays : brûler vifs des gens identifiés comme des partisans du gouvernement , utiliser des enfants et des adolescents pour préparer des bombes incendiaires, installer des barricades et attaquer les forces de sécurité, ainsi que combiner des niveaux élevés de violence avec des symboles religieux et patriotiques. "

Le responsable a également souligné que le rapport lui-même reconnaît avec préoccupation le fait que les médias avaient l'intention de présenter ces événements comme des manifestations pacifiques. "Certains ici commencent à chercher les soi-disant méthodes de lutte non violente pour se conseiller et exécuter certaines de ces actions à Cuba."

Financement abondant pour la subversion

En ce qui concerne le financement d'actions subversives dans d'autres pays, il a averti qu'il s'agissait d'une pratique systématique des gouvernements des États-Unis, de sorte qu'un réseau d'institutions disposant de plusieurs millions de dollars de fonds a été créé.

Il a souligné que parmi les institutions emblématiques figurent la NED et l'USAID. Polanco a rappelé que la première est née en 1983 dans le cadre du soi-disant Democracy Project pour faire ouvertement ce que la CIA avait développé secrètement pendant des décennies. "Les objectifs de la NED ont toujours été la subversion politique et le soi-disant changement de régime à partir d'un réseau d'organisations qui font la promotion de cours, d'événements, de prix, de bourses, la création d'ONG, de groupes de réflexion, de fondations et de centres universitaires."

Dans sa présentation, il a précisé que parmi ces organisations nées en Amérique latine se trouve le CADAL (Center for Democratic Opening in Latin America), qui fait partie d'un vaste réseau d'organisations non gouvernementales que les États-Unis utilisent pour financer et canaliser le financement de leurs opérateurs politiques par l'intermédiaire de la NED et de l'USAID.

"Il n'y a aucune référence publique au financement du CADAL par la NED dans le cadre des tentacules du réseau contre les processus progressistes en Amérique latine et dans d'autres parties du monde. La NED a accordé 170 000 $ au CADAL en 2017 et 100 000 $ en 2021 pour le projet intitulé "Une approche régionale pour promouvoir les valeurs démocratiques à Cuba".

Les liens entre les États-Unis et leurs opérateurs politiques à Cuba

Il a révélé que deux citoyens cubains font partie des généreux bénéficiaires des fonds de ces organisations américaines : Manuel Cuesta Morúa et Yunior García Aguilera, signataires des documents remis aux autorités cubaines sur l'intention d'organiser des marches dans plusieurs villes du pays.

Les deux, a-t-il expliqué, se sont rendus en Argentine en 2018 pour participer à un événement organisé par le CADAL et coordonné par le projet "Les temps de changement et le nouveau rôle des forces armées à Cuba".

Parmi les objectifs de ce cours, a déclaré Polanco, était de poursuivre le stade FAR pour transmettre aux activistes des scénarios possibles et de soi-disant futurs alliés, de coopérer avec les acteurs cubains afin de d’entrer en relations avec les membres et les anciens membres des FAR ouverts aux processus de changement. "Les intentions de subversion, de conspiration et de coup d'État de ces projets sont claires. Nous devons être trompés pour faire des ravages sur la dignité de nos forces armées révolutionnaires invaincues", a-t-il déclaré.

Le politicien cubain a dénoncé le fait que le CADAL et son directeur Gabriel Salvia ont tous deux été très actifs pour soutenir les provocations du mois prochain à Cuba.

"En 2019, Cuesta Morúa et García Aguilera ont poursuivi leur préparation dans un atelier parrainé par l'Université San Luis Campus Madrid. Ils y ont suivi les cours de Richard Youngs, un expert en manifestations publiques comme méthode de changement politique."

Selon Richard Youngs, les révoltes sont de plus en plus la voie principale par laquelle les gens ordinaires cherchent à réaliser une transformation sociale, politique et économique. "Les manifestants doivent prendre des décisions difficiles., Se dissocient-ils simplement de la politique ou construisent-ils de nouveaux types de campagnes civiques ? Rejoignent-ils les partis politiques existants ou s'éloignent-ils complètement de la politique dominante ?

Le membre du secrétariat du Comité central du Parti communiste de Cuba a indiqué que parmi les nouveaux types de campagne civique figurent les soi-disant prisonniers politiques, la violence, la formation d'organisations, ainsi que la création de conditions pour de nouvelles manifestations et la proclamation de nouvelles dates pour ces mobilisations. Des actions destinées à échapper au contrôle de la police et empêcher les forces de police de préserver la paix dans le pays sont également organisées.

Il a ajouté que le site du Cuba Money Project révélait que l'Agence américaine pour le développement international (USAID) avait accordé à la fin du mois de septembre environ 6 699 000 dollars pour des projets subversifs à Cuba, sur un total de 18 000 000 qu'elle peut allouer jusqu'en 2023 à ces fins.

"Parmi les principaux bénéficiaires figurent le Répertoire démocratique cubain, dirigé par Orlando Gutiérrez Boronat, qui a reçu 617 500 $, ainsi que les médias créés pour la campagne médiatique contre Cuba, y compris ADN Digital avec 2 031 260 USD et Cubanet 783 000 dollars. Il y a plus de 70 millions de dollars qui ont été consacrés à la subversion sous l'administration Trump, auxquels il convient d'ajouter les plus de 100 000 000 de bureaux de transmission pour Cuba des mal nommées Radio Marti et TV Marti."

Ces organisations, a-t-il déclaré, ont servi de financement aux politiciens et aux mercenaires vivant sous le couvert des généreux versements de Washington. Il a également rappelé que de Cuba, ces organisations continuent de recevoir le soutien et le financement des autorités des États-Unis, du Département d'État, du Conseil de sécurité nationale et de l'ambassade à La Havane, comme l'a dénoncé le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba lors de la récente session plénière du parti.

Les États-Unis sont l'organisateur de la provocation

"Le gouvernement des États-Unis est le véritable organisateur et promoteur de la provocation montée pour novembre, les faits et les déclarations le prouvent. Ils n'ont pas pris soin de le cacher. Les hauts fonctionnaires du gouvernement sont directement impliqués dans son organisation", a-t-il déclaré.

De même, il a ajouté que récemment, le gouvernement américain avait menacé Cuba de nouvelles mesures, si les agents locaux de sa stratégie anti-cubaine ne sont pas autorisés à agir en toute impunité dans le pays, a indiqué Juan González, directeur des affaires de l'hémisphère occidental du Conseil de sécurité nationale, dans une interview. Il a souligné que son administration agira si Cuba poursuit les organisateurs de la marche "Cuba n'accepte pas de menaces et ne se laisse pas intimider. Notre histoire de résistance et de dignité le confirme."

"Gardez vos menaces comme le dit notre peuple. Nous ne sommes pas non plus surpris par le soutien à cette prétendue marche par des organisations terroristes violentes et notoires de la mafia anti-cubaine et du noyau de médias haineux de Miami. Nous avons tous été témoins que depuis que ses organisateurs ont annoncé la marche, celle-ci a reçu le soutien public et notoire de législateurs, d’opérateurs politiques et de médias américains qui encouragent les actions contre la Révolution" a-t-il souligné.

Le soutien enthousiaste de la mafia anti-cubaine de Miami

Polanco a déclaré que des tweets, des déclarations, des assemblées de résistance et d'autres actions frénétiques ont eu lieu ces jours-ci à Miami, comme si les actions allaient avoir lieu dans cette ville. "Changement de régime, renversement du gouvernement et intervention militaire", est une fois de plus le récit dominant dans le sud de la Floride. Parmi les plus fervents se trouvaient certains membres du Congrès déjà connus comme des moteurs actifs du blocus et de la subversion contre Cuba et défenseurs des violentes émeutes du 11 juillet dernier.

Parmi les premiers à s'exprimer se trouve le terroriste notoire Orlando Gutiérrez Boronat, qui a déclaré que cette action servira à renverser le régime. C'est le chef de la soi-disant Direction démocratique cubaine, chef de la soi-disant Assemblée de la Résistance. Le 4 décembre 2020, après les événements du 27 novembre, il a préconisé une intervention armée à Cuba pour renverser le gouvernement. Après le 11 juillet, il a appelé à plusieurs reprises à une intervention militaire dans le pays.

L’USAID et le département d'État ont attribué à l'organisation au moins 6 970 979 $ de 2006 à 2019, selon les dossiers publics. Cet individu est d’accord avec certaines plateformes favorables au rétablissement du capitalisme à Cuba qui ont un certain profil académique avec l'un des promoteurs de la marche soi-disant pacifique.

La Fondation nationale cubano-américaine, fer de lance des politiques anti-cubaines depuis les années 1980 défend cette marche avec enthousiasme. Elle a, en outre, organisé de nombreux actes terroristes contre Cuba et plusieurs tentatives d'attaque contre le commandant en chef Fidel Castro Ruz. En 2019, cette fondation a reçu 1 385 637 dollars du contribuable américain pour "permettre à la société civile cubaine de construire à Cuba une démocratie durable exempte de violations des droits de l'homme, en améliorant la sensibilisation, l'efficacité de la société civile sur l'île, dans l'activisme non violent et en fournissant du matériel de formation, du matériel de communication et ces jours-ci, sur sa page Facebook, la fondation donne des conseils - a-t-il dit - sur la façon d'y aller et d’agir dans la marche soi-disant pacifique et indépendante.

L'un des organisateurs de la provocation violente, a déclaré Polanco, est le citoyen cubain Saily González Velázquez qui a récemment reconnu le soutien de la Fondation nationale cubano-américaine par l'intermédiaire du directeur des droits de l'homme, Omar López Montenegro.

Les prétendus marcheurs sont également soutenus par le réseau mercenaire de la brigade 25-06, dont le président de l'époque a déclaré à Miami qu'"avec ces étapes, une explosion à l'intérieur de Cuba sera encouragée, de sorte que nous, frères, descendons à nouveau dans la rue et que cela conduise à l'effondrement du régime". Ce sont les agents politiques étrangers qui appellent au renversement de la révolution, de la violence et du chaos.

Le chef du département idéologique du Comité central du Parti communiste de Cuba a averti que le terroriste Ramón Saúl Sánchez, dont le bilan violent est tel qu'il n'a même pas pu bénéficier de l'asile officiel aux États-Unis, bien qu'il n'ait jamais cessé d'avoir la protection de leurs autorités fait aussi partie des organisateurs de la provocation.

"Il est lié à une douzaine d'organisations terroristes depuis l'âge de 16 ans, dont l'Organisation de libération de Cuba, Omega 7, la Coordination des organisations révolutionnaires unies (CORU), Alfa 66, le Front national de libération de Cuba, le Mouvement des jeunes de l'étoile et de la démocratie. Avec Alfa 66, il a participé à plus de 20 actes terroristes, principalement contre des bateaux et des missions diplomatiques", a dénoncé Polanco Fuentes.

Il a également indiqué que Ramón Saúl Sánchez était le deuxième chef de CORU, une organisation qui a mené plus de 90 attaques terroristes contre des installations cubaines dans plusieurs pays, y compris aux États-Unis. La plus connue est l'explosion de l'avion de la Cubana de Aviación au-dessus de la Barbade, lors de laquelle 73 personnes sont mortes.

Des documents datés de 1979 à 1982 lient ce terroriste à l'attaque contre la section des intérêts cubains à Washington et aux tentatives répétées d'assassinat de l'ambassadeur cubain de l'époque. "Le soi-disant Mouvement pour la démocratie a été l’un des organisateurs des flottilles qui, à plusieurs reprises, ont violé les eaux territoriales de Cuba", a révélé Rogelio Polanco.

La provocation est vouée à l'échec

"La provocation du 15 novembre est vouée à l'échec, elle n'a jamais été authentique. Sa tentative de s'envelopper d'une certaine légalité est une manipulation perverse. La Constitution de la République est une véritable création du peuple, il n'y a pas de machination qui puisse se cacher. Les orgnaisateurs de la prétendue marche suivent le script yankee, se conforment à leurs ordres, s'entourent de violents et de terroristes et rêvent de mener leurs actions déstabilisatrices en toute impunité", a-t-il déclaré.

Avec notre premier secrétaire du parti et président de la République de Cuba, nous proclamons qu'"il y a suffisamment de révolutionnaires ici pour affronter avec intelligence, respect, énergie et courage toute manifestation qui cherche à détruire la Révolution et défendre notre Constitution."

Le 15 novembre, a-t-il déclaré, Cuba ouvrira ses portes au monde et ouvrira également les écoles aux enfants, cette explosion de joie, de bonheur et de câlins jusqu'à présent contenue par de dures mois de pandémie. C'est la joie que les promoteurs haineux cherchent à empêcher ", mais ils ne pourront pas empêcher les mères cubaines de profiter de ce moment sublime d'accompagnement de leurs enfants dans les salles de classe, ni des sourires tendres des enseignants avec le retour de leurs élèves tant désirés. Ils ne seront pas en mesure d'empêcher le triomphe de Cuba face à la pandémie grâce à ses propres vaccins créés grâce au talent des scientifiques formés à la révolution. Des vaccins possibles grâce à la pensée et à l'action visionnaire de Fidel, fondateur d'une industrie bio-pharmaceutique véritablement cubaine."

"Ils ne seront pas en mesure d'empêcher la transition vers une nouvelle normalité, une normalité responsable qui ouvrira progressivement notre vie économique et sociale dans les semaines à venir. Ils ne seront pas en mesure d'empêcher l'exploit de Cuba, de ses professionnels de la santé, de ses travailleurs, de ses jeunes, de tout un peuple qui, en résistance créative, avance avec optimisme malgré d’énormes difficultés. Ils ne seront pas en mesure d'empêcher la victoire de Cuba face à la subversion et au blocus criminel des États-Unis, intensifiés au milieu de la pandémie, qui exacerbe notre glorieuse épopée", a-t-il déclaré.

Comme notre héros national José Martí, que certains ont l'intention d'insulter par leurs prétentions néo-annexionnistes, nous proclamons "... Que devraient faire les vrais amoureux de la patrie... ? Nous sommes ici pour empêcher l'ennemi d'accaparer le porte-drapeau ou qu’il tombe entre de mauvaises mains :... Ici, nous sommes la vigilance et l'amour, la cordialité et la sentinelle, la passion raisonnée par le jugement, tout ce qui porte avec noblesse le nom de « Cubain »."

Ce sont nos raisons, les raisons de Cuba !

