Cuba : Relance du Réseau cubain de chercheurs sur les relations internationales

Dans un contexte international caractérisé par sa complexité et la nécessité de diffuser les connaissances scientifiques sur les principaux problèmes mondiaux pour générer des solutions possibles, le Réseau cubain des chercheurs sur les relations internationales (REDINT) est relancé.

Le réseau, créé en 2016, rassemble plus d'une centaine de professionnels cubains et étrangers qui développent la recherche scientifique sur le système international. Ses objectifs fondamentaux sont : promouvoir les relations de collaboration entre ses membres, améliorer la visibilité des résultats de recherche des universitaires, des enseignants et des spécialistes, ainsi que partager avec le public intéressé le plus pertinent de la production scientifique des chercheurs.

REDINT a un nouveau site Web qui diffuse le travail de ses membres. Vous y trouverez les articles les plus récents, les revues cubaines spécialisées, les projets de recherche en cours, les derniers livres publiés, l'appel et les résultats d'événements académiques, les programmes de doctorat, les maîtrises et les cours offerts par les universités et les centres d'études cubains, ainsi que divers documents audiovisuels et podcasts qui reflètent les débats et les opinions de leurs chercheurs.

Les membres de REDINT ont la possibilité de faire partie d'une communauté de chercheurs qui interagit via le réseau social universitaire RedInt 2.0, conçu exclusivement pour eux. Cette plate-forme technologique vous permet d'échanger des connaissances, d'accéder à une bibliographie spécialisée, de développer des débats en ligne à l'aide de votre forum virtuel et de tenir des vidéoconférences.

Le réseau, coordonné par l'Institut supérieur des relations internationales "Raúl Roa García" (ISRI), implique divers établissements d'enseignement, universitaires et de recherche tels que le Centre de recherche sur les politiques internationales (CIPI), le Centre d'études continentales et américaines (Cehseu), le Centre de recherche sur l'économie internationale (CIEI), le Centre de recherche sur l'économie mondiale. REDINT promeut également l'établissement de partenariats et de projets conjoints avec d'autres réseaux similaires au niveau international.

Le contenu principal de ce réseau est mis à la disposition du public via le site Web : https://redint.isri.cu/ et vous pouvez également suivre leurs réseaux sociaux sur Facebook, Twitter et leur chaîne Youtube.

