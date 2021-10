Cuba : Une manifestation provocatrice se voit refuser l'autorisation 

La Havane, 12 oct. (RHC)- La mairie de la Vieille Havane a refusé ce mardi l’autorisation d’une manifestation organisée par des individus liés à des organisations subversives.

Dans une résolution rendue publique à La Havane, la mairie de la Vieille Havane souligne que les objectifs d’une telle manifestation étaient une provocation dépourvue de légalité.

Le texte cite l'article 56 de la Constitution qui prévoit, parmi les conditions d'exercice du droit de manifester, la légalité et «le respect de l'ordre public et la conformité aux préceptes établis par la loi».

Le texte ajoute que dès son annonce, la manifestation a reçu le soutien public de législateurs, d'opérateurs politiques et de médias nord-américains qui encouragent les actions contre le peuple cubain, tentent de déstabiliser le pays et appellent à une intervention militaire.

Le maire Alexis Acosta souligne que la Constitution actuelle a été largement débattue et approuvée par 86,85 % des électeurs lors d’un référendum populaire.

Il s'avère, a-t-il souscrit, qu'une majorité écrasante a choisi souverainement et librement le système socialiste, son irrévocabilité et le droit de lutter par tous les moyens contre quiconque tente de renverser l'ordre politique, social et économique établi.

Et il conclut: il est clair que, si un droit constitutionnel est invoqué, il ne peut être exercé contre les autres droits, garanties et postulats essentiels de la Constitution elle-même, ce qui détermine le caractère illégal de la marche.

A Miami, Carlos Lazo, leader de «Ponts d’Amour» qui mouvement qui œuvre à la levée du blocus et à la normalisation des relations entre Cuba et les États-Unis, a nié le soutien de cette organisation aux manifestations convoquées à Cuba depuis les États-Unis.

«Les plateformes haineuses diffusent de fausses nouvelles en profitant de la popularité d'une initiative qui a touché le cœur des gens, a déclaré Carlos Lazo dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, où il dénonce le fait que les objectifs de ces appels n'ont rien à voir avec ceux de son projet.

Source: Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/273546-une-manifestation-provocatrice-se-voit-refuser-lautorisation-a-cuba