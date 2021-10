Cuba : Une réalisation de la biotechnologie cubaine contre la maladie d'Alzheimer

Après de nombreuses années d'études pharmaceutiques, toxicologiques et d'efficacité sur des animaux et des maladies, l'innocuité de la molécule a été démontrée et l'essai clinique a été mené de 2017 à fin 2020

Auteur: Orfilio Pelaez | informacion@granma.cu20 octobre 2021 10:10:29

Compte tenu du vieillissement accéléré de la population cubaine (à la fin de 2020, 21,3 % des Cubains seront âgés de 60 ans et plus) et du fait que la maladie d'Alzheimer occupe une place prépondérante dans la prévalence du syndrome de démence chez les personnes âgées, les scientifiques s'efforcent d'obtenir des médicaments qui ouvrent une voie prometteuse dans la thérapie de cette maladie dévastatrice.

L'un des projets de recherche les plus encourageants concerne la mise au point d'une nouvelle formulation d'érythropoïétine humaine recombinante (NeuroEpo), dont les caractéristiques sont similaires à celles produites par le cerveau, une réalisation du Centre d'immunologie moléculaire (CIM), en collaboration avec le Centre de recherche et de développement des médicaments (Cidem) et d'autres institutions.

La Dre en sciences Tania Crombet Ramos, directrice de la recherche clinique au CIM, a déclaré à Granma qu'il s'agit d'un médicament pour application nasale, très pratique et simple à utiliser par le soignant du patient.

Elle a expliqué qu'entre 2017 et 2020, les différentes phases des essais cliniques ont été menées avec le NeuroEpo pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, dont les résultats ont montré la sécurité et l'efficacité du produit, avec des améliorations dans les taux de déficience cognitive, et une tendance à arrêter la progression de la maladie dans les stades légers et modérés.

Ce produit innovant est en cours d'évaluation par le Centre de contrôle d'État des médicaments, des équipements et des dispositifs médicaux (Cecmed), qui est chargé de délivrer l'autorisation d'enregistrement.

