La Bolivie et le Pérou renforcent leur coopération au sein du cabinet ministériel binational

La Paz, 21 octobre (RHC) La Bolivie et le Pérou tiendront à La Paz le 30 octobre prochain le sixième Cabinet ministériel binational pour renforcer le programme de coopération entre les deux pays, ont rapporté aujourd’hui les médias.

La participation au forum du président péruvien Pedro Castillo est prévue et les axes thématiques du plan d’action seront l’environnement et les ressources en eau transfrontalières; la sécurité et la défense; le développement économique, politiques sociales et renforcement des institutions et des infrastructures pour l’intégration et le développement.

Les autres thèmes au centre des discussions seront les opérations de chargement boliviennes dans le port péruvien d’Ilo, la mise en place d’un troisième point de passage frontalier entre les zones amazoniennes des deux pays, l’approfondissement de la coopération et la complémentarité en matière énergétique.

Source Prensa Latina

