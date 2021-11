Nicaragua : 180 accompagnants accrédités pour les élections

Le Gouvernement du Nicaragua a fait savoir qu’il avait accrédité 180 accompagnants accrédités pour les élections générales du 7 novembre.

Le vice-présidente du Nicaragua, Rosario Murillo, a révélé vendredi que 180 accompagnants d’Europe, de la Fédération de Russie et d’Amérique seraient présents pendant les élections.

« Nous avons 180 accompagnants électoraux en provenance des pays que j’ai mentionnés hier : l’Europe, la Fédération de Russie et aussi Notre Amérique. Tous les pays que nous avons mentionnés, plus des frères du Guatemala et du Honduras qui ont envoyé leur accréditation hier. »

Et elle a précisé que les accompagnants viennent d'Abkhazie, de Belgique, d'Espagne, de France, du Royaume-Uni, d'Irlande, d'Italie, d'Ossétie du Sud, de Russie et de Notre Amérique : Argentine, Canada, Colombie, Costa Rica, États-Unis, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, Porto Rico, République dominicaine, Uruguay et Trinité-et-Tobago".

« Nous parlons de 180 accompagnants électoraux qui seront avec notre peuple le 7 novembre, pendant cette journée historique de souveraineté, d’indépendance, d’identité nationale, » a-t-elle ajouté.

Elle a souligné que la journée électorale du 7 novembre sera un jour d'honneur et de gloire pour les familles nicaraguayennes, de paix et de bien.

Le Front Sandiniste de Libération Nationale (FSLN), parti au pouvoir au Nicaragua, a déclaré qu'il s'attendait à ce que les gens sortent voter massivement lors de ces élections, au cours desquelles Daniel Ortega est candidat à sa troisième réélection consécutive.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

