Nicaragua : Défendre le Nicaragua

par Stephen Sefton

Depuis au moins le début du XXIème siècle sinon avant, 2 tendances très claires sont apparues dans le monde. La première, l'augmentation de l'agression nord-américaine et européenne à l'étranger a été accompagnée par une augmentation de la répression économique et politique intérieure aux Etats-Unis même et dans leurs pays alliés. Pendant ces 2 dernières années, cette répression interne a atteint des niveaux jamais vus en plus de 70 ans par la plupart des populations occidentales.

La seconde : Malgré l'apparente disparition de la mondialisation économique dirigée par l'Occident, l'influence des intérêts des corporations nord-américaines et européennes, sous diverses formes, a envahi la formulation des politiques et la gouvernance internationale comme l'ont dit pendant longtemps des écrivains comme Cory Morningstar et Iain Davis.

Dans ce contexte, la défense de la souveraineté nationale du Nicaragua et le succès de ses politiques économiques, sociales et environnementales ont fait de ce petit pays de quelques 7 000 000 d'habitants la cible de l'agression des Etats-Unis même et de leurs alliés.

Sur le point de réaliser ses élections générales le 7 novembre prochain, le Nicaragua est actuellement le pays d'Amérique Latine et des Caraïbes le plus attaqué par les Gouvernements occidentaux, leurs médias corporatifs et alternatifs et leurs ONG internationales pour les raisons suivantes :

son système de santé a été l'un des plus efficace au monde dans la lutte contre le COVID-19 sans restrictions économiques et sans fermer les écoles.

Son système de santé publique est leplus large et le plus moderne d'Amérique Centrale avec 21 nouveaux hôpitaux, 48 hôpitaux réorganisés et modernisés, 1 259 postes de santé, 192 contres de santé et 178 foyers pour femmes enceinte.

Il est parmi les 10 pays du monde avec la plus forte égalité de genre.

Son modèle d'autonomie régionale pour les peuples indigènes et afro-descendants est le plus progressiste et avancé de l'hémisphère.

Il joue un rôle important en critiquant les politiques environnementales des pays riches dans les débats internationaux.

Son système éducatif est l'un des plus innovants et progressistes d'Amérique Latine et des Caraïbes.

Son infrastructure routière est l'une des meilleures d'Amérique Latine et des Caraïbes.

C'est l'un des pays les plus sûrs de toutes les Amériques.

C'est le pays de la région qui combat le mieux le trafic de drogues et le crime organisé.

Son économie est l'une des meilleures de la région parce que c'est aussi l'une des plus structurées socialement de façon démocratique et qu'elle est pratiquement autosuffisante dans la production d'aliments.

Il a d'excellentes relations diplomatiques avec beaucoup de pays de la région, de meilleures relations diplomatiques que n'importe quel autre pays de la région.

Toutes ces réussites du Gouvernement et du peuple nicaraguayen sont basées sur le programme révolutionnaire du Front Sandiniste de Libération Nationale (FSLN) de 1969. Elles contrastent énormément avec les échecs politiques des pays de la région alliés des des Etats-Unis et de l'Europe, pas seulement des voisins du Nicaragua mais aussi de pays beaucoup plus grands comme le Chili et la Colombie. Ce fait indiscutable est systématiquement passé sous silence car il est honteux et ne convient pas aux dirigeants fascistes du pouvoir corporatif et du pouvoir de l'Etat qui prévaut actuellement en Amérique du Nord et en Europe.

C'est pourquoi le Nicaragua est l'objet de faux rapports réalisés par des ONG et des médias occidentaux qui qualifient son gouvernement d'antidémocratique, de corrompu et d'incompétent alors qu'en vérité, c'est tout le contraire.

Cette sorte de campagne médiatique est très semblable à celles qui sont organisées contre Cuba, la Bolivie et le Venezuela. Les gouvernements occidentaux et leurs alliés ont attaqué avec succès les peuples de ces 3 pays en faisant reculer leur développement social et économique par divers moyens comme l'agression militaire et le sabotage, toutes sortes d’agressions économiques et l'intervention directe dans leur politique intérieure. A de très rares exceptions près, les médias corporatifs et alternatifs et les ONG occidentales soutiennent et encouragent cette perverse criminalité.

Ils font savoir sans aucun esprit critique que leurs Gouvernements cherchent à promouvoir la liberté et la démocratie des peuples dont en réalité ils détruisent la vie. Dans le cas du Nicaragua, après la tentative avortée de changement de régime en 2018, les intérêts des corporations qui sont les maîtres des Gouvernements des États-Unis et de ses alliés ont intensifié leur agression économique et la guerre psychologique encouragée par la diplomatie, les médias et les ONG contre le peuple du Nicaragua. Ils veulent empêcher le pays de pouvoir continuer à se développer avec succès socialement et économiquement comme ils ont tenté de la faire avec les peuples de la Bolivie, de Cuba et du Venezuela.

Mais même ainis, tout indique que le peuple nicaraguayen cotera en masse le 7 novembre pour soutenir le Gouvernement sandiniste. Il le fera parce que sa vie a radicalement changé en mieux dans tous les domaines pendant ces 14 ans pendant lesquels le président Ortega a été au pouvoir (depuis janvier 2007). Le monde entier devrait défendre le Nicaragua dans son défi de la tyrannie deplus en plus répressive des élites occidentales parce que défendre le Nicaragua, c'est défendre son propre droit à l'autonomie, à la souveraineté et à l'indépendance.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/opinion/Por-que-es-importante-defender-a-Nicaragua-20211022-0020.html

URL de cet article :

