Nicaragua : L'ALBA dénonce la manipulation de la réalité par les médias

Managua, 15 oct. (RHC)- Le secrétaire exécutif de l’ALBA, l'Alliance bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique, Sacha Llorenti, a dénoncé ce vendredi la déformation de la vérité du Nicaragua à laquelle se livrent les grands médias.

«Il y a un énorme contraste entre ce qu'ils disent et la réalité», a souligné le diplomate bolivien dans des déclarations à la chaîne de télévision Cuatro.

Sacha Llorenti a réfléchi à la manière dont l'imposition de mesures néolibérales provoque un retard social au sein de la population, comme cela s'est produit en Bolivie après le coup d'État (novembre 2019), et au Nicaragua il y a des années avec des gouvernements de cette obédience politique.

Il a mis en garde contre l'importance d'identifier l'ennemi des peuples, qui est avant tout l'impérialisme, a-t-il dit.

Mais la pauvreté et l'inégalité le sont aussi, c'est pourquoi lorsque nous parlons de la lutte pour la souveraineté et l'autodétermination. Elle est liée à la lutte contre la pauvreté et l'inégalité .

Le secrétaire exécutif du mécanisme d'intégration est en visite au Nicaragua depuis samedi de la semaine dernière.

Cette visite a été très instructive, elle nous a permis de connaître le pays en profondeur, a-t-il déclaré.

Dans son intervention à la télévision il s souligné que le Nicaragua montre au monde qu'une autre voie est possible, une voie de souveraineté et d'autodétermination pour offrir de meilleures conditions à ses citoyens.

Source: Prensa Latina

