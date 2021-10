Nicaragua : L'OEA se réunit pour « parler de la situation au Nicaragua » 

Le ministère des Relations Extérieures du Nicaragua a émis lundi un communiqué dans lequel il rejette les actes d'ingérence orchestrés par l’Organisation des Etats Américains (OEA) qui portent atteinte à la souveraineté du pays.

La chancellerie a publié ce communiqué après qu'il ait été confirmé que mercredi prochain, à l'OEA, on parlera de « la situation du pays » et elle a demandé le respect de la souveraineté et de l'autodétermination : « Nous n'acceptons ni de discuter ni de juger les actes de souveraineté que le peuple nicaraguayen, dans l'exercice de ses droits fondamentaux, réalise pour vivre conformément à nos lois et aux règles sociales. »

« Pour nos citoyens, il est inadmissible qu'un autre Etat ou d'autres Etats, en violant ouvertement le principe d'autodétermination des peuples et de non ingérence dans les affaires intérieures d'autres Nations, jugent un autre peuple libre. C'est pourquoi nous rejetons cette réunion dès sa naissance et nous n'y participerons pas. »

La chancellerie souligne que sa réclamation, en plus d'être conforme à la Charte des Nations Unies, respecte et garantit sa Constitution qui établit l'indépendance, la souveraineté et l'autodétermination des nations.

« Toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures du Nicaragua ou toute tentative pour affaiblir ces droits porte atteinte à la vie du peuple. C'est le devoir de tous les Nicaraguayens de préserver et de défendre ces droits, » explique la Chancellerie.

A cause des élections générales qui auront lieu le 7 novembre prochain, l'OEAa commencé à discuter du modèle de démocratie du pays, un comportement identique à celui qu'elle avait eu à propos de la Bolivie et qui avait déclenché le coup d'Etat contre le président Evo Morales.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/nicaragua-gobierno-rechaza-injerencia-oea-20211018-0021.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/10/nicaragua-l-oea-se-reunit-pour-parler-de-la-situation-au-nicaragua.html