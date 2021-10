Pérou : A propos de l'interpellation du ministre du Travail

1.C'est la première interpellation d'un ministre depuis l'arrivée au pouvoir du Président Pedro Castillo, et c'est le ministre du Travail, Iver Maraví, qui est mis en cause. La première phase de cette interpellation s'est déroulée dans un suspens dramatique : les membres du Congrès de droite ont tout fait, y compris en faisant tout un cirque pour démontrer qu'Iver Maraví était un terroriste alors qu'il a répondu aux accusations avec des papiers qui ont prouvé que ce n'était pas le cas mais qu'il avait été un combattant social depuis son jeune âge et qu'il avait contribué à la victoire du maître Pedro Castillo.

A présent vient la seconde phase pour décider du sort de Maraví. Ce débat se déroule dans le cadre de l'opposition Changement Démocratique ou Continuité Néolibérale. Venir à bout de cette opposition en faveur du peuple demande un changement complet et que le Pouvoir Exécutif mette en œuvre le Plan de gouvernement du Bicentenaire plus rapidement puisque les agents idéologiques, économiques et politiques de la CONFIEP et les laquais de l'Empire yankee sont majoritaires au Congrès.

Nous, nous avons mis à la disposition du régime notre proposition de programme qui comprend un projet national dont la version juridique doit être la Nouvelle Constitution Politique du Pérou élaborée par une Assemblée Constituante Souveraine qui fixe les bases d'une Nouvelle République avec un Gouvernement démocratique, patriote, d'unité nationale, avec une large base sociale et régénéré moralement. C'est cela qu'incarne le Président Pedro Castillo Terrones et cela doit être aussi le cas de tous les membres de son Gouvernement pour affronter et vaincre la droite des cavernes, mafieuse et corrompue, qui se trouve au Congrès de la République, qui fait tellement de bonds et de cirque avec l'interpellation du Ministre du Travail.

Cet affrontement peut se terminer en faveur de l'Exécutif qui doit accumuler des forces pour forger l'unité la plus large possible des secteurs démocratiques, patriotes, natioanlistes et de gauche qui constituent une référence politique et sociale de la Nouvelle Démocratie.

2.Pour mener à bien cette tactique, nous suggérons à l'Exécutif :

a) de mettre en place des campagnes destinées à démasquer la stratégie de la droite soumise à l'Empire

b) de mener plus fermement la bataille des idées sur le thème de la démocratie, de la liberté, de la souveraineté, des droits de l'homme en démsquant l'hypocrisie de l'impérialisme et de ses laquais de droite.

3.Dans cette situation et celles qui vont venir, nous, nous devons toujours placer au centre le renforcement de la référence politique et sociale, le Front Uni de tout le peuple, ce qui signifie travailler pour à l' organisation du V ème Congrès National de l' UFREP dans les premiers mois de 2022.

Lima, 1 er octobre 2021

Alfonzo Valderrama

Président de l'UFREP.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/01/peru-union-de-frentes-regionales-del-peru-integrante-coordinadora-politico-social-interpelacion-al-ministro-de-trabajo/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/10/perou-a-propos-de-l-interpellation-du-ministre-du-travail.html