Pérou : L’Assemblée Constituante n’est pas la priorité en ce moment

La présidente du conseil des ministres Mirta Vasquez a déclaré qu’une nouvelle constitution ne fait pas partie de « l’idéologie communiste » mais qu’il y a d’autres problèmes urgents comme l’éducation et le rétablissement de l’économie.

Elle a indiqué les priorités du Gouvernement après avoir réalisé une série de changements parmi les ministres du cabinet et elle a affirmé qu’appeler à une Assemblée Constituante pour qu’elle rédige une nouvelle Constitution n’est pas une des priorités en ce moment.

Vasquez considère que le plus urgent, c’est de se focaliser sur le renforcement de l’éducation et le retour en classe, l’accès à l’alimentation, la stabilité économique et le rétablissement de l’économie mais elle n’a pas écarté la possibilité d’appeler à une Assemblée Constituante et elle a affirmé que cela ne fait pas partie d’une « idéologie communiste. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

