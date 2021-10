Pérou: Le Cabinet ministériel demandera la confiance au Congrès

Le nouveau cabinet ministériel péruvien cherchera à survivre demain, devant un Parlement fortement influencé par des groups d'extrême droite qui, depuis la campagne électorale, ont l'intention de destituer le président Pedro Castillo.

Presque trois semaines après avoir prêté serment, la Première Ministre Mirtha Vásquez présentera les lignes directrices de son programme, après quoi il y aura un débat et le Parlement décidera en session plénière s’i accorde ou non sa confiance à l'équipe de gouvernement.

Si l'organe législatif refuse la confiance au cabinet, Vásquez et tous les ministres devront démissionner et une crise politique aux conséquences imprévisibles éclatera, dans un contexte d'offensive politique et médiatique de droite contre le Gouvernement Castillo qui, selon diverses opinions, est destinée à le destituer.

La vacance du pouvoir, selon ce que dénoncent les partis progressistes, s’appuie sur l'approbation d'une loi qui réduit les facultés du président de dissoudre le Congrès de la République en l'incitant à accorder sa confiance au cabinet car s'il la lui refusait deux fois, le Président pouvait le dissoudre .

La possibilité d'une division du groupe de Pérou Libre au pouvoir, où la recomposition du cabinet a suscité la controverse, a été balayée hier soir lorsque le parlementaire Guido Bellido, prédécesseur de Mirtha Vásquez, a déclaré que le groupe voterait à l'unanimité la confiance au cabinet.

Ils seront rejoints par les législateurs du co-gouverneur d’Ensemble pour le Pérou et des partis centristes Action Populaire, Podemos, Morado et Nous Sommes le Pérou, bien que qu’ il soit possible qu'il y en ait également parmi eux qui votent contre.

Les forces d'extrême droite Force Populaire, Le Pays Avance et Rénovation Populaire qui, avec l'Alliance pour le Progrès (APP) de centre-droit, exigent le retrait des ministres de l'Intérieur, Luis Barrenzuela ; et de l'Éducation, Carlos Gallardo ont décidé de voter contre.

Le député de Renouveau Populaire, Alejandro Muñante, a affirmé que le problème n'est pas qui sont les ministres, mais les politiques, et a exigé un changement qui satisfasse les exigences de la droite.

Ce secteur exige que le Gouvernement abandonne des projets essentiels comme la convocation d'une Assemblée Constituante et de sa politique de défense des droits des travailleurs.

La politologue Paula Távara a déclaré que le remplacement de Bellido par Mirtha Vásquez a entraîné un changement de formes politiques, maintenant plus tournées vers le dialogue et moins véhémentes, sans abandonner les lignes politiques du cabinet précédent ;

Les lignes politiques générales que Vásquez exposera demain proposent de poursuivre la réactivation de l'économie, touchée par la pandémie de Covid-19, et de renforcer la santé publique et l'éducation en crise en raison de la négligence de la politique néolibérale.

La lutte contre les inégalités, la résolution des conflits par le dialogue et la concertation et la satisfaction des droits sociaux sont d'autres caractéristiques qui caractérisent l'administration gouvernementale.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/24/peru-gabinete-ministerial-buscara-ratificacion-del-congreso/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/10/perou-le-cabinet-ministeriel-demandera-la-confiance-au-congres.html