Pérou : Le Gouvernement publie les axes de sa politique générale pour 2021-2026

La politique générale du Gouvernement de Pedro Castillo comprend 10 axes prioritaires qui ont été annoncés par le Président dans son discours du 28 juillet. Ce samedi 16 octobre, il a publié le Décret Suprême 164-2021-PCM qui approuve cette politique générale pour la période 2021-2026. Ce document contient les engagements annoncés par le Président dans son discours du 28 juillet ainsi que les priorités et les lignes d'intervention exposées par l'ancien premier ministre Guido Bellido devant le Congrès le 26 août.

Les 10 axes :

Le bien-être, la protection sociale et la sécurité alimentaire.

La remise en marche de l'économie et des activités de production, la développement agricole et rural.

Stimulation de la science, de la technologie et de l'innovation.

Renforcement du système éducatif et rétablissement de l'apprentissage.

Décentralisation, renforcement des institutions et du service civil.

Renforcement du système démocratique, de la sécurité des citoyens et de la lutte contre la corruption, le trafic de drogues et le terrorisme.

Gestion efficace des risques et des menaces concernant le droit des personnes et de leur environnement.

Gouvernement et transformation digitale dans l'équité.

Conduite d'une diplomatie natioanle autonome, démocratique, sociale et décentralisée.

Un Etat inter-culturel destiné à promouvoir la diversité culturelle.

« Le Gouvernement a pour priorité d'arriver à un pays décentralisé, basé sur le dialogue, dans lequel l'Etat est capable d'apporter des services de base et des donner des opportunités de développement dans tous les territoires du pays, » peut-on lire dans le document qui porte la signature de Pedro Castillo et de la première ministre Mirtha Vásquez.

Vote de confiance

Selon la constitution Politique du Pérou, le président du Conseil des Ministres et les différents ministres vont au Congrès dans les 30 jours suivant leur prise de focntion pour exposer la politique générale du Gouvernement et poser la question de confiance.

On devrait connaître lundi la date à laquelle le cabinet ministériel de Mirtha Vásquez se rendra au Parlement. Ce jour-là, la première ministre et la présidente du Pouvoir Législatif, María del Carmen Alva, se réuniront pour discuter du projet de réforme de la Constitution qui fixe les règles de la question de confiance et de la vacance de la présidence.

