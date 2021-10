Pérou : Maraví se défend devant le Congrès

Le président Pedro Castillo a laissé ouverte aujourd'hui, tacitement et de façon surprenante, la possibilité d'un affrontement avec le Parlement que la présidente soutient qu'il s'était engagé à éviter.

La présidente du Congrès, María del Carmen Alva, a affirmé que le président a donné ce soir sa parole à une délégation parlementaire qu'il ne poserait pas la question de confiance à propos du cabinet ministériel si le pouvoir législatif censurait (destituait) le ministre du Travail Íber Maraví.

« Nous sommes d'accord sur le fait que la question de confiance et la motion de censure font partie de l'équilibre des pouvoirs et sont des outils politiques destinés à maintenir la stabilité démocratique, » a écrit Castillo sur Twitter après la plaidoirie en défense de Maraví devant le Congrès en session plénière.

La question de confiance implique que, si Maraví est censuré, tous les ministres devraient démissionner avec lui et, selon la Constitution, si le même dénouement se répète, le président aura la faculté de dissoudre le Congrès et d’organiser des élections législatives.

Alva a prévenu que si la question de confiance est posée, le président manquerait à sa parole et le Parlement « devrait prendre ses responsabilités, » ce que des sources proches du Parlement ont interprété comme une menace de destitution du président.

Maraví a été interpelé aujourd'hui des preuves qu'il n'était pas lié au Sentier Lumineux.

Il a répondu pendant 1 heure et 20 minutes à 7 questions posées par le pouvoir législatif et à propos des récits des médias qui reprennent des accusations portées par la police il y a 40 ans et il a déclaré que tout cela avait été l'objet d’une enquête du Ministère Public ou du pouvoir judiciaire qui ont laissé tomber ces accusations.

Il a précisé que les témoignages cités dans les rapports de police sur sa soi-disant participation à des attentats du Sentier Lumineux à Ayacucho ont été par la suite démentis par les témoins selon lesquels ces témoignages leur avaient été arrachés sous la torture et grâce à d'autres pressions.

Sur la fait qu'il est le gendre du dirigeant disparu du Sentier Lumineux Hildebrando Pérez, il a précisé qu'il s'était marié avec sa fille longtemps après que Pérez ait cessé de voir sa famille alors qu'elle avait 8 ans, c'est pourquoi ni Maraví ni sa famille n'avaient rien à voir avec lui.

Il a nié connaître Arturo Morote, un autre dirigeant du groupe armé et Edith Lagos, morte au combat dans les années 80, il l'a connue quand il était lycéen dans la petite ville d'Ayacucho et n'a jamais eu de relation politique avec elle.

Il a également présenté la sentence qui a annulé sa condamnation à 4 ans de prison conditionnelle émise en 2004 alors qu'il était accusé d’avoir organisé des désordres pendant une grève des enseignants en tant que dirigeant syndical des enseignants d'Ayacucho.

Maraví a nié appartenir au Mouvement pour l'amnistie et les Droits Fondamentaux (MOVADEF), créé par des partisans sans armes du Sentier Lumineux. Il a déclaré ^petre victime d’une campagne de calomnies et a signalé que les accusations systématiques faisaient partie de la répression généralisée des années 80.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

