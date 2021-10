Pérou : Pedro Castillo dément les rumeurs concernant sa destitution

Le président Pedro Castillo a démenti les rumeurs concernant son éventuelle destitution par le Parlement et a dit que ceux qui ont ont toujours gouverné ce pays ont du mal à accepter son élection en tant que chef de l’État.

« Les rumeurs ne nous inquiètent pas, la destitution est à la mode, ce qu’on appelle « la vacance » parce que les paresseux ne pensent qu’à ça, » c eux qui, pendant longtemps ont vécu sur le dos de l’État et aujourd’hui, la jouissance du pouvoir leur manque « c’est pourquoi ils mentent au peuple, ils trompent la population. »

« Combien il est difficile à ceux qui gouvernaient le pays qui est aujourd’hui gouverné par un homme du peuple, combien il leur est difficile d’accepter cela, à ceux qui n’ont pas pu gagner dans les urnes et qui aujourd’hui, dans la rue, ne peuvent pas non plus gagner. »

Il semble qu’il ait fait ainsi allusion aux manifestations pro-Gouvernement contre les désirs de coup d’État dénoncés par différents secteurs, celles-ci ayant beaucoup plus de succès que celles en faveur du Congrès et il a lancé le slogan : « Loyaux toujours, traîtres, jamais ! »

Il a également dit que le Pérou crie dans les rues qu’il a besoin de grandes réformes constitutionnelles, ce qui ne signifie pas effrayer les capitales comme disent ceux qui sont opposés au changement et il a affirmé qu’il y a de grands patrons d’origine modeste qui s’engagent à investir dans le pays.

Il a évoqué aussi la comparution de la première ministre Mirtha Vásquez devant le Congrès de la République pour le vote de confiance.

Ce vote de confiance, a noté Castillo, permettra de récupérer la souveraineté sur les sources de gaz naturel, de réaliser ce qu’on appelle la seconde réforme agraire, de stimuler l’agriculture familiale et la petite agriculture, de fournir des fonds pour les travaux concernant l’eau et l’évacuation de l’eau, la santé publique et la lutte contre la délinquance.

Et il a ajouté qu’il allait rencontrer les ministres de l’Intérieur, de al Défense et de la Justice pour mener à bien la lutte contre la criminalité avec l’aide des rondes paysannes (des groupes populaires d’ordre public) et du peuple organisé.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/25/peru-presidente-critica-versiones-sobre-su-posible-destitucion/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/10/perou-pedro-castillo-dement-les-rumeurs-concernant-sa-destitution.html