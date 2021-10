Pérou : Rétablissement des relations diplomatiques avec le Venezuela

Après 4 ans de relâchement des relations diplomatiques, le Venezuela et le Pérou les ont rétablies totalement après que les 2 pays aient annoncé avoir donné leur accord à l'échange d'ambassadeurs.

Le Gouvernement du Venezuela a nommé Alexander Yánez Deleuze ambassadeur au Pérou et Lima a nommé Richard Rojas ambassadeur au Venezuela.

Le président vénézuélien Nicolás Maduro avait rencontré son homologue péruvien au VI ème sommet de la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens (CELAC) qui se déroulait au Mexique.

En 2017, alors que le pays était dirigé par le président Pedro Pablo Kuczynski, le Venezuela avait pris ses distances avec le Pérou et leurs realtions diploatiques étaient restées depuis au niveau du consulat.

Selon un communiqué de la chancellerie péruvienne, les relations sont rétablies « à cause de l'évolution du processus politique vénézuélien et de la reconnaissance réciproque en tant qu'interlocuteurs légitimes que se sont accordée le Gouvernement et la Plateforme Unitaire du Venezuela. »

La réouverture des ambassades permettra, selon ce communqiué, « de mieux s'occuper » des Péruviens qui résident au Venezuela et « de trouver uen solution à la situation humanitaire des citoyens vénézuéliens au Pérou. »

