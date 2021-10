Pérou : Un tournant au centre-droite après le départ de Guido Bellido et d'Iber Maraví

D'abord, on a cédé aux pressions de la droite en écartant le chancelier Héctor Béjar et comme toujours, avoir « sacrifié ce pion » n'a pas calmé les fauves et a augménté les pressions. Alors, le ministre Iber Maraví est devenu la cible et évidemment, comme depuis le début, le premier ministre Guido Bellido, laissant sans protection le président du parti Pérou Libre, Vladimir Cerrón, dont on a perquisitionné le domicile et les locaux du parti, celui-là même qui avait amené Pedro Castillo à la présidence. A ce moment-là a eu lieu la visite aux Etats-Unis où Pedro Castillo a parlé à l'OEA en insistant sur le fait que « nous ne sommes pas communistes » et ensuite, il a flirté avec les investisseurs des grandes mines. Plus tard est venue la ferme décision de Bellido de prévenir l'entreprise d'exploitation du gaz qu'il allait la nationaliser. En outre, il envisageait d'encourager la collecte de signatures pour convoquer l'Assemblée Constituante. Alors, le terrorisme médiatique et la droite de toutes les couleurs se sont mis à bramer et à réclamer sa tête immédiatement.

Enfin, il est arrivé ce qui devait arriver, Castillo a « démissionné » Bellido et Maraví et provoqué un remaniement ministériel en nommant des représentants de la « gauche caviar » plus proches du centre-droite que de la gauche et d'autres individus ostensiblement cible et porteurs du virus de arrangement pour la bataille qui devra être livrée et qui consiste à rompre les amarres avec les éternelles pressions du narco-fujimorisme.

Comme l'a dit Vladimir Cerrón, le gouvernement doit choisir entre être conservateur ou révolutionnaire. Son frère Waldemar, chef du groupe de Pérou Libre au Congrès, a été plus dur encore, a parlé de « trahison envers le peuple » et a annoncé que le grouep de son parti ne soutiendrait pas le nouveau cabinet.

A ce qu'il semble, Castillo n'écoute pas le président de son parti et pense qu'avec ces concessions à la droite, il arrivera à calmer ceux qui font pression sur lui. L'expérience prouve que si on donne un doigt, ils prennent le bras jusqu'à en arrive rà la tête.

C'est regrettable, tout indique qu'on a perdu une nouvelle opportunité historique d'avancer grâce à la gauche vers la libération du Pérou au profit des plus humbles.

Mirtha Vásquez, la nouvelle première ministre

Elle a été la dernière présidente du Congrès sous la présidence de Francisco Sagasti. Elle a voté contre la destitution du président Martín Vizcarra.

Mirtha Esther Vásquez Chuquilín est née à Cajamarca, le 31 mars 1975. elle a 46 ans et elle est avocate. En mars 2020, elle a été élue au Congrès de la République pour le Front Large pour la période 2020-2021. Après la crise provoquée par le passage éclair de Manuel Merino à la présidence, elle est devenue présidente du Congrès jusqu'à l’installation du nouveau Parlement le 27 juillet 2021.

Elle a étudié le droit à l'Université Nationale de Cajamarca et possède une maîtrise en gérence sociale de l'Université Catholique du Pérou.

En tant qu'avocate, elle a défendu la paysanne Máxima Acuña dans son procès contre Yanacocha et a fait partie de diverses organisations de défense des droits de l'homme. Elle a aussi été l'avocate de l'Association Pour les Droits de l'Homme (APRODEH) eta fait partie du Conseil de Direction de la Coordination Nationale des Droits de l'Homme.

Elle a également enseigné à l'Université Nationale de Cajamarca et a été l'avocate et la secrétaire exécutive de l’organisation non gouvernementale pour l'environnement GRUFIDES.

Dans ses derniers jours de présidente du Congrès,Vásquez a affirmé que cleui-ci avait donné la priorité à des sujets importants destinés à prendre en compte la crise sanitaire provoquée par le COVID-19 et que l'un de ses objectifs lorsqu'elle occupaot cette charge, après une crise politique, était de garantir le processus de transition vers le nouveau Congrès de la République malgré les 4 censures qu'elle a affrontées ainsi que la Direction.

« Nous nous proposions d’atteindre des consensus minimums pour accomplir un ordre du jour dont la priorité soit le pays et les problèmes importants à résoudre parmi lesquels celui de répondre à la crise que nous affrontons, » avait-elle déclaré.

Elle avait indiqué que l'une des initiatives approuvées avait égté le soutien à la sécurité alimentaire et aux soupes populaires pour que l'Etat destine des ressources à l'alimentation, surtout des secteurs nécessiteux, face àa la pandémie.

A propos de la lutte contre la corruption, elle a précisé qu'elle a été satisfaite parce que pendant cette période, ils ne ont fini avec certains blindages qui se résumaient par la phrase : “le jaguar ne mange pas le jaguar”.

« Par exemple, nous avons réussi à retirer ses privilèges à un parlementaire qui est l'objet d'accusations constitutionnelles comme Edgar Alarcón, nous avons sanctionné Martín Vizcarra, nous avons résolu les problèmes du CNM désactivé qui endormait les rêves des justes et aujourd'hui, nous avons eu la dernière session de la Commission Permanente lors de laquelle nous avons vu les problèmes posés par de Pedro Chávarry, Tomás Gálvez et d'autres individus liés à des réseaux de corruption. »

Le départ d'Iber Maraví

Mercredi soir, Betsy Chávez a prêté serment devant le président de la République,Pedro Castillo, en tant que minsitre du Travail et de la Promotion de l'emploi en remplacement d'Iber Maraví.

Le départ d'Iber Maraví a eu lieu après que divers groupes de droite du Congrès aient annoncé qu'ils collectaient des signatures pour présenter une motion de censure contre lui pour ses liens avec le MOVADEF, le bras politique du Sentier Lumineux.

Guido Bellido avait annoncé qu'ils envisageaient de poser la question de confiance pour défendre le ministre du Travail, ce qui a provoqué une polémique et déchaîné diverses réactions au Parlement.

Qui est Betsy Chávez, la nouvelle ministre du Travail qui remplace Iber Maraví ?

C'est une avocate qui a travaillé 5 ans au Congrès de la République comme conseillère technique et assistante. C'est la fille d'un dirigeant social de familles qui se trouvaient à Tacna.

Quand elle avait 24 ans, elle a cherché à être conseillère régionale du parti Alliance pour le Pérou (APP) mais n'y est pas parvenue. Elle a été élue au Congrès pour le groupe Pérou Libre, pour la période 2021-2026 et elle est considérée comme faisant partie du secteur « modéré » de son groupe.

Ces derniers jours, le site Epicentro TV a diffusé des conversations de WhatsApp dans lesquelles des congressistes de Pérou Libre remettent en question la position de Betsy Chávez.

« Nous avons une gauche bête qui nous fait honte »

La députée Betssy Chávez ( Pérou Libre) a critiqué la position de certains de ses collègues à propos du soutien que lui apporte le parti dirigé par Vladimir Cerrón au détriment de la gestion du président Pedro Castillo.

« Comme il y a une droite bête qui nous fait honte, nous avons une gauche bête qui nous fait honte. Etre de gauche ne te rend pas meilleur être humain et être de droite encore moins. Nous sommes dans la même situation mais il est certain que la gauche a une opportunité historique de pouvoir gouverner le pays et de réussir le changement social du pays que nous avons tant souhaité, » a déclaré Chávez dans un dialogue avec Exitosa.

Elle a également précisé qu Pérou Libre est très sensible aux critiques et qu'il existe un secteur du groupe parlementaire qui met le bénéfice du parti avant celui du Gouvernement.

« Le problème, là, est une grande sensibilité. Personne ne peut rien dire parce qu'à ce moment-là, un autre surgit et s'offense. Imaginez que tout ce qu'ils me disent à moi, « populiste » ou d'autres choses. Je dis seulement que nous devons soutenir le Gouvernement du professeur Pedro Castillo, nous devons lui donner al possibilité de gouverner, nous allons vers une Constituante, nous allons vers une renégociation du gaz de façon responsable, c'est ce qui nous correspond mais ils me disent : « C'est contre le parti » et je leur demande pourquoi. (Ils me répondent) « Parce que tu préfères le professeur Pedro Castillo au parti. » Je pense que nous, les 30 000 000 de Péruviens, sommes au-dessus du parti et devons travailler pour le bien-être de tous les Péruviens, » a-t-elle déclaré.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

