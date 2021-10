Pérou : Vladimir Cerrón, le sorcier des Andes ?

Par Itzamná Ollantay

Le sorcier est cette personne qui a la capacité spirituelle et cognitive de voir une réalité que les autres (peu importe à quel point ils la regardent) ne voient pas. Le sorcier regarde, voit, interagit et essaie de communiquer cette réalité. En ce sens, il annonce même et peut prévenir les événements à venir.

Dans les Andes du Pérou, à la fin du XIXe siècle, pendant la guerre entre le Pérou et le Chili, les troupes chiliennes ont parlé d'un sorcier : "Andrés Avelino Cáceres, le sorcier des Andes". Ce soldat péruvien, selon des histoires familières, avait la capacité cognitive de prévoir des stratégies et des tactiques militaires chiliennes avant qu'elles ne se produisent, et a ainsi vaincu l'ennemi, sur le champ de bataille, à plusieurs reprises. Ses ennemis lui attribuaient même le don d’ubiquité (d'être à plusieurs endroits en même temps).

Vladimir Cerrón, le sorcier des Andes ?

2 siècles après l’instauration de la République au Pérou, dans les Andes du centre du pays, apparaît un sujet sociopolitique, qui a d'abord été considéré comme le "philanthrope des Andes", par la presse corporative péruvienne. Il s'agit du chirurgien Vladimir Cerrón, fondateur et secrétaire général du parti politique Pérou Libre, à tendance de gauche nationaliste, actuellement parti au gouvernement.

Alors que l’admiration et la sympathie sociale augmentaient autour de la force organisationnelle et du projet politique post-néolibéral de Cerrón et de Pérou Libre, la presse corporative péruvienne a transformé Cerrón de "philanthrope" en démon très communiste des Andes.

La guerre médiatique de plusieurs millions de dollars contre Cerrón et Libre Pérou, loin d'en faire les "ennemis internes" du Pérou, en a fait la première force politique historique et sans précédent du pays, jusqu'à ce qu'elle devienne le parti politique gagnant (sans argent, mais avec des idées) lors des récentes élections générales du bicentenaire. Ainsi, Pedro Castillo est devenu le premier président paysan du Pérou.

Face à cette capacité de communication politique inexplicable de Cerrón et à son autorité politique, l'oligarchie péruvienne humiliée et blessée a inventé le mythe de "Vladimir Cerrón le sorcier des Andes" qui condamnerait désespérément le Pérou, avec ses mauvaises intentions, au communisme. Par conséquent, le slogan de l’oligarchie était et est : " tuer politiquement Cerron". La mort politique lui a été appliquée avec des stratégies judiciaires, mais Cerrón n'est pas mort.

C'est ainsi que, au Pérou du bicentenaire, même dans les noyaux des classes moyennes cultivées, la superstition a fait son nid et fait son nid : "Cerrón est un sorcier. Nous devons l'éloigner du gouvernement péruvien actuel. Cela nous mènera au scandale du communisme." Et Vladimir Cerrón, avec son long silence presque stoïque, a fait se diffuser et rayonner l'atmosphère superstitieuse presque surnaturelle.

Mais, dimanche soir dernier, sur une chaîne de télévision péruvienne non cryptée, Vladimir "a rompu le charme" et a parlé... Et en effet, c'est un sorcier, pas seulement des Andes du Pérou, mais de toute l’Abya Yala. Pas seulement parce qu'il a humilié et vaincu intellectuellement son "intervieweur, chantre du néolibéralisme", mais aussi parce qu'il a la capacité de voir et de prévoir les malheurs douloureux que le système néolibéral est en train de causer au Pérou et à l’Abya Yala.

Après avoir écouté les propositions et les arguments de Vladimir Cerrón, que nous soyons d'accord ou non avec ces idées, ce qui est évident, c'est que l'oligarchie le diabolise parce que le sorcier a des idées claires et différentes, et sait comment les communiquer avec une tranquillité presque stoïque.

