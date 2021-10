Venezuela : 61 professionnels formés au centre de génétique grâce à l’accord avec Cuba,

Ce 14 octobre a été célébré le 12 ème anniversaire de la fondation du Centre National de Génétique Médicale “Dr. José Gregorio Hernández” (FUNDAGENÉTICA) en présence de la vice-ministre de la santé intégrale du ministère du Pouvoir Populaire pour la Santé (MPPS), le Dr. Yuliana Ramos, du maire de la municipalité de Plaza, Luis Figueroa ainsi que du personnel médical, ouvrier et administratif de Cuba et du Venezuela.

« Ca a été une réussite mais ce n’est pas encore termine. Il reste encore beaucoup à faire pour créer le système public national de santé rêvé par le commandant Hugo Chávez, » a dit le Dr. Ramos.

Le maire de la municipalité Ambrosio Plaza, Luis Figueroa, a déclaré : « Il ne nous reste plus qu’à vous remercier pour le gros effort et la fait que vous vous consacriez à faire un diagnostic sûr pour les patients et pour tout ce que vous apportez à la communauté. »

Le Dr. Maylin Gil Riquenes, généticienne et directrice de la mission médicale cubaine à FUNDAGENÉTICA a fait savoir que grâce à l’accord Cuba-Venezuela, on a formé 61 professionnels dans différents domaines : 4 spécialistes de génétique clinique, 50 maîtres conseillers en génétique, 6 techniciens en cytogénétique et 1 médecin généraliste diplômé en échographie prénatale. A son tour, Gil a félicité les présents et elle a ajouté : « Merci à vous tous pour nous protéger sur vos terres et pour recevoir notre travail que nous faisons avec tout notre coeur. »

En conclusion, la présidente, le dr. Eglys Rivero, a mis en avant le travail de chacun des fonctionnaires de l’institution et en particulier celui de ceux qui, malgré les années, ont conservé leur fidélité, leur responsabilité et leur engagement envers FUNDAGENÉTIC A : « Mon admiration à vous tous. Nous avons un pacte entre Cuba et le Venezuela pour renforcer le système public que nous tous, les citoyens, méritons et nous en sommes très fiers. »

