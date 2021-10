Venezuela : Alex Saab plaide non coupable

Le diplomate vénézuélien Alex Saab a plaidé non coupable des accusations portées contre lui par le système judiciaire étasunien, comme l'a annoncé son avocat Henry Bell.

Par cette réponse, la défense de Saab a réussi à démanteler la matrice qui tournait autour de lui selon laquelle il collaborerait avec le Gouvernement nord-américain, que les médias internationaux ont reprise.

Les accusations que le tribunal a portées contre Alex sont : blanchiment d'argent.

Le membre de la diplomatie vénézuélienne est emprisonné contre sa volonté depuis le 16 juin 2020.

Quatre jours avant cet événement, l'avion dans lequel il se déplaçait avait atterri au Cap-Vert pour se ravitailler mais il a été détenu arbitrairement et sans qu’il y ait preuves qu’il avait commis des délits. Après plus d'un an de détention au Cap-Vert , le Gouvernement des États-Unis a réussi à l’extrader vers la Floride, où il est actuellement emprisonné.

Le 18 octobre, un tribunal de Miami a porté contre Alex Saab 8 chefs d'accusation, dont 7 pour blanchiment d'argent présumé et 1 pour conspiration présumée pour effectuer ce délit.

Le 1er novembre, une nouvelle audience aura lieu, où Saab doit comparaître devant le juge John O'Sullivan, après que celui-ci ait refusé sa libération sous caution.

