Venezuela : Conspirations post-électorales ?

Les récentes déclarations d'ingérence du haut représentant de l’Union Européenne (UE) pour les Affaires Etrangères suscitent aujourd'hui des suspicions d'éventuelles conspirations après les élections de novembre au Venezuela, a affirmé une source spécialisée.

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a affirmé la semaine dernière que la mission d'observation des élections désignée par le bloc communautaire pour les prochaines élections aura pour but d'accompagner l'opposition vénézuélienne et que son rapport définitif « donnera ou refusera leur légitimité » aux élections.

Selon un article du groupe d'investigation et d'analyse Mission Vérité, le diplomate semble ne pas prendre en compte l'époque politique, en cohérence avec les commentaires sur la partialité de la délégation d'observation et son soi-disant arbitrage de style colonial.

Si on tient compte du fait que cette mission d'observation des élections fait partie des accords signés entre le Gouvernement bolivarien et l'opposition, il est important que les faits et les dires concernant la situation vénézuélienne soient le moins perturbants possible, a souligné la source.

Mission Vérité, de plus, pense qu'il est possible que la délégation européenne joue le même rôle que l’Organisation des Etats Américains en Bolivie en 2019, où un rapport frauduleux a ouvert la voie au coup d'Etat contre Evo Morales.

Aussi bien le Gouvernement que le Conseil National Electoral (CNE) ont exigé des rectifications de lapart du haut fonctionnaire européen face à ses prétentions d'utiliser la délégation d'observateurs au bénéfice d'une partialité politique.

Dans un communiqué, la Chancellerie affirme qu'elle n'acceptera aucune ingérence dans le processus électoral de novembre dont la légitimité et la légalité « ne dépend et ne dépendra d'aucun acteur étranger mais strictement de la souveraineté populaire. »

Le président du CNE, Pedro Calzadilla, a affirmé que les déclarations de Josep Borrell violent la souveraineté et l'indépendance du Venezuela et l'esprit de l'accord signé entre les parties pour accompagner les prochaines élections.

Dimanche, lors du simulacre d'élections, il a précisé qu'aucun pays n'autoriserait une mission internationale dont le responsable déclare qu'elle vient soutenir une partialité politique ou que la légitimité des élections dépend des résultats du rapport qu'elle présentera à être présente.

A ce sujet, le président du Conseil d'Experts Electoraux d'Amérique Latine (CEELA), Nicanor Moscoso, a estimé que les déclarations du représentant européen contiennent un schéma politique, contraire aux objectifs d'une observation technique.

Il a déclaré à Unión Radio que Borrell a commis une erreur en déclarant que l’Union Européenne venait au Venezuela pour soutenir l'opposition et que la légitimité du résultat des élections du 21 novembre dépendrait du rapport de al mission.

Un porte-parole du bloc communautaire avait indiqué la veille que les observateurs européens invités par le haut organe électoral du pays respecteraient intégralement les principes d'impartialité, d'objectivité et d'indépendance.

Selon des rapports de la presse, le porte-parole Peter Stano a affirmé que « d'aucune manière, » l’Union Européenne ne cherchait à interférer dans leprocessus électoral vénézuélien parce que « la non ingérence dans les élections est au centre de la mission et est comprise dans l'accord adminsitratif signé avec le CNE. »

En 2020, l’Union Européenne avait écarté l'idée d'envoyer des observateurs aux élections législatives du 6 décembre en remettant en question les conditions et les garanties existantes et en imposant une série de restrictions, prenant ainsi une position d'ingérence condamnée totalement par le Gouvernement vénézuélien.

Le Venezuela se rendra aux urnes le 21 novembre pour élire les 23 gouverneurs et les 335 maires du pays ainsi que les membres des Conseils Législatifs régionaux et des Conseils Municipaux.

Le renouvellement du CNE et l’organisation de ce qu'on appelle les « mega-élections » est un résultat direct des accords obtenus à la table de dialogue installée en 2019 entre le Gouvernement bolivarien et plusieurs partis d'opposition.

