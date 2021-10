Venezuela : Début de la campagne électorale

Caracas, 28 octobre (RHC) Plus de 70 partis et mouvements politiques du Venezuela entament aujourd’hui leur campagne en vue des élections régionales et municipales du 21 novembre prochain, comme le prévoit le calendrier électoral.

Au moins 70 000 candidats de toutes tendances présenteront leurs propositions dans tout le pays pour tenter d’obtenir le plus de voix possible et être élus comme maires, gouverneurs ou conseillers municipaux.

La veille, le chef du commandement de campagne Aristobulo Istúriz du Parti socialiste uni du Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, a indiqué que pendant les trois premiers jours de la période, les candidats aux postes de gouverneur et de maire doivent exposer au peuple leurs programmes de gouvernement.

Il a expliqué que sur toutes les places Bolivar sont actifs des points de registre (sic) pour que les personnes téléchargent leur feuille de route avec les propositions déjà approuvées par le Conseil National Electoral (CNE).

Source Prensa Latina