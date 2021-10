Venezuela : L’ALBA-TCP condamne l’extradition d’ Alex Saab aux États-Unis

Caracas, 19 octobre (RHC) L’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique-Traité de commerce des peuples (ALBA-TCP) a condamné aujourd’hui l’extradition vers les Etats-Unis du diplomate vénézuélien Alex Saab, après plus d’un an de détention illégale au Cap-Vert.

Le bloc d’intégration a qualifié d’enlèvement le transfert de Saab vers le territoire américain pour faire face à des accusations de blanchiment de capitaux, dans une procédure contraire au droit international, a affirmé l’agence.

De même, les pays de la région ont alerté la communauté internationale sur le mauvais précédent de cette action en violation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

L’Alliance a appelé au respect de la vie et de l’intégrité physique d’Alex Saab, qui est également, a-t-il rappelé, représentant permanent du Gouvernement vénézuélien à la table de dialogue avec la Plate-forme unitaire de l’opposition basée au Mexique.

L’ALBA-TCP a réaffirmé son appui au pouvoir exécutif et au peuple de la nation sud-américaine dans toutes les actions visant à garantir et à protéger les droits de l’homme de ses citoyens.

Le Venezuela a accrédité Saab en 2018 en tant qu’envoyé spécial, dont les fonctions consistaient à faciliter l’obtention de fournitures médicales, de nourriture et d’autres biens essentiels, face aux obstacles imposés par le blocus des États-Unis.

À la mi-2020, le fonctionnaire a été arrêté au Cap-Vert à la demande de Washington, lors d’une escale technique de l’avion qui le transportait, et au mépris de l’inviolabilité de l’immunité correspondant à son investiture de diplomate.

D’après les allégations du pouvoir exécutif bolivarien, cette arrestation a répondu à la campagne de siège orchestrée par l’administration américaine précédente contre le Venezuela, dans le but d’infliger de nouvelles souffrances au peuple et de déstabiliser ses institutions et son ordre interne.

Source Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/274349-lalba-tcp-condamne-lextradition-dun-diplomate-venezuelien-aux-etats-unis