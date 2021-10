Venezuela : l’Union Européenne a beaucoup à apprendre de la démocratie vénézuélienne

Le chef du commandement de campagne Aristobulo Istiriz, Diosdado Cabello, a affirmé que l’Union Européenne a beaucoup à apprendre de la démocratie vénézuélienne et que le pays bolivarien peut lui donner des leçons sur les processus électoraux.

Lors d’une conférence de presse donnée au théâtre principal de Caracas, Cabello a déclaré : « Le représentant de l’Union Européenne pour la politique étrangère, Josep Borrell et son groupe doivent comprendre que le Venezuela doit être respecté pour qu’ils apprennent comment on fait une élection. Ça devrait les gêner de parler de démocratie alors qu’ils ont un roi, quelle absence de morale ! »

Il a affirmé que les pays de l’Union Européenne doivent comprendre que la nation bolivarienne est indépendante et ne sera plus jamais une colonie. « Nous, nous voulons qu’il viennent tous et qu’ils voient comment on fait des élections. Nous n’avons rien à cacher. »

En même temps, il a mis l’accent sur le fait qu’on ne comprend pas, à l’Union Européenne et au Gouvernement des États-Unis qu’au Venezuela, le rêve de la souveraineté est le rêve du peuple. « Nous, nous ne sommes engagés envers aucun empire, nous ne devons de faveurs à personne. »

Il a déclaré que l’empire nord-américain n’arrêtera pas d’essayer de freiner cette révolution née le 4 février 1992 et utilisera ses tueurs à gages dans différentes parties du monde, « pas seulement en Colombie, ici même, au Venezuela, nous avons une cinquième colonne de laquais de l’impérialisme. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

