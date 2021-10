Venezuela : Le bolivar numérique, une stratégie contre la guerre économique

Le président Nicolás Maduro a présenté le nouveau Bolivar au cours d'un meeting public.

Caracas, 1er octobre, (RHC)- Le bolivar numérique est entré en vigueur ce vendredi au Venezuela. Ricardo Menéndez, vice-président vénézuélien chargé de la Planification, a souligné qu’il s’agit d’une stratégie du gouvernement pour tenir tête à la guerre économique des États-Unis et de leurs alliés.

Dans des déclarations exclusives à l’agence Prensa Latina, il a rappelé que l’économie vénézuélienne est constamment frappée par les actions coercitives unilatérales de Washington et de ses alliés.

Depuis jeudi à 20h00 heure locale, toutes les plateformes technologiques bancaires vénézuéliennes sont entrées en pause opérationnelle pour permettre la migration à partir de 08h00 ce vendredi et réactiver progressivement les services numériques avec plus de facilités dans les opérations.

Selon les experts, la nouvelle monnaie facilitera également une plus grande connexion de la population avec sa monnaie, malgré les attaques externes constantes et les processus spéculatifs induits dans le système économique, et réduira les coûts de transaction dans l'économie.

Analysant la mise en œuvre du bolivar numérique (six chiffres seront retirés de la monnaie en circulation jusqu'à présent) et d'autres mesures qui entreront en vigueur dans les prochains mois, le vice-président a expliqué que tout cela fait partie d'une nouvelle voie économique, d'un tissu de protection contre les actions punitives des puissances étrangères.

Il a souligné que l'un des plus grands effets sur la population était la détérioration des salaires et des revenus des Vénézuéliens, le tout sur la base d'actions bien pensées pour attaquer les asymétries sociales (sic) et provoquer le mécontentement, ainsi que pour déstabiliser le pays de l'intérieur.

Le vice-président chargé de la planification a assuré à Prensa Latina que le Venezuela est en passe de créer un nouvel appareil économique qui profitera à la population, même au milieu du blocus de la Maison Blanche et de ses alliés, dont les conséquences sont dévastatrices pour la nation.

Source: Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/272306-la-nouvelle-monnaie-venezuelienne-une-strategie-contre-la-guerre-economique