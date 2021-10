Venezuela: Le Conseil National Electoral dénonce l’ingérence de Josep Borrell dans les prochaines élections 

Communiqué :

Le Pouvoir Electoral dénonce l’attitude d’ingérence des déclarations faites par le haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l’Union Européenne Josep Borrell, vendredi 8 octobre, par lesquelles il exprime ouvertement le caractère partial et interventionniste de la Mission d’Observation Electorale de cette organisation qui sera dans le pays pour les élections régionales et municipales du 21 novembre.

Par ces mots, Monsieur Borrell affirme que la Mission d’Observation Electorale de l’Union Européenne viendra dans le pays avec une partialité politique et que ce sera la Mission d’Observation qui donnera sa légitimité à notre processus électoral.

Le Conseil National Electoral souligne la gravité de ces affirmations de la part de l’un des plus haut représentants de l’Union Européenne qui a eu de plus notre approbation pour former la Mission d’Observation Electorale qui commence déjà à s’installer au Venezuela.

La déclaration du représentant ignore les droits de la nation vénézuélienne, en particulier l’indépendance, la liberté, la souveraineté, l’immunité et l’autodétermination contenues dans notre Constitution. De même, cela représente une violation du paragraphe quatre de l’accord administratif signé entre le Conseil National Electoral et la délégation de l’Union Européenne au Venezuela concernant la Mission d’Observation Electorale, le 28 septembre dernier, qui stipule : « La Mission d’Observation Electorale de l’Union Européenne et ses membres manifesteront une stricte attitude d’impartialité, d’objectivité, d’indépendance et de non ingérence dans le processus électoral et concernant la souveraineté et l’autodétermination du pays pendant le déroulement de leur mandat. »

Cela se produit dans un contexte politique très important pour notre pays, alors que se déroulent des négociations avec divers secteurs de la société vénézuélienne qui cherchent la stabilité politique du pays. C’est dans ce cadre, où les organisations à fins politiques sont venues se mettre d’accord sur un ensemble de conditions pour ces élections qui incluent , entre autres choses, l’invitation d’organisations internationales à nous accompagner lors des élections du 21 novembre.

La réalisation d’une observation électorale découle de l’exercice des compétences constitutionnelles et légales du Pouvoir Electoral dans le strict respect des principes de souveraineté, d’autodétermination et d’indépendance de l’État vénézuélien. Les déclarations du représentant précédemment mentionnées compromettent sérieusement le sens, l’esprit et le but de cette invitation qui a été faite en mai dernier, ainsi que de l’accord signé entre les deux parties.

Le Conseil National Electoral déclare :

Premièrement : Que sa ferme volonté est de respecter et de faire respecter les principes constitutionnels et légaux qui régissent ce pouvoir public et les processus électoraux parmi lesquels se détachent la préservation de la volonté du peuple, l’impartialité, la transparence, la fiabilité, l’égalité, l’efficacité, la souveraineté, la démocratie, l’équité et la participation du peuple. En conséquence, la légitimité des processus électoraux ne dépend pas de la reconnaissance que pourrait leur accorder un organisme étranger mais de leur respect de notre ordre juridique.

Deuxièmement : que le fondement de la légitimité du processus réside dans la volonté des Vénézuéliens qui, dans l’exercice de leur souveraineté, participent à la démocratie sans accepter d’ingérences ni d’interventions étrangères.

Troisièmement que, obligé comme nous le sommes à respecter ce mandat constitutionnel accordé par le peuple vénézuélien, le Conseil National Electoral a décidé vendredi soir 8 octobre 2021 de s’adresser au responsable de la délégation de l’Union Européenne pour en exiger les explications pertinentes.

Caracas, 8 octobre 2021.

Pedro Enrique Calzadilla Pérez

Président

Enrique Márquez Pérez / Tania D’Amelio Cardiet

vice-présidente / directrice des élections

Alexis Corredor Pérez / Roberto Picón Herrera

directeur des élections / directeur des élections

