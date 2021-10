Venezuela : Le Pouvoir Electoral et l'Union Européenne sortent de l'impasse

Après une conversation téléphonique entre le président du Pouvoir Electoral,Pedro Calzadilla, et la chef de la mission d'observation électorale de l'Union Européenne (MOE-UE) pour les élections régionales et municipales 2021, Isabel Santos, le problème suscité par les déclarations du haut représentant de l'Union Européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a été surmonté.

La chef de la mission, Isabel Santos, s'est à nouveau engagée à suivre les règles institutionnelles décidées entre les 2 parties pour le déroulement de cette mission en écrivant sur Twitter : « Personne ne doit douter que nous respecterons notre engagement d'observer le processus électoral avec impartialité, objectivité, indépendance et non ingérence en honorant l'accord administratif signé avec le Conseil National Electoral du Venezuela et notre code de conduite. »

Elle a également fait savoir que le 28 octobre, au début de la campagne électorale, elle déploiera depuis Caracas 46 observateurs de l'Union Européenne dans tout le Venezuela et que 10 membres de la mission d'observation sont déjà sur place. Le jour des élections, la mission comptera 100 membres.

Le 29 septembre dernier, le Conseil National Electoral et l'Union Européenne ont signé un accord administratif concernant la mission d'observation électorale pour les élections régionales et municipales 2021 pour fixer les relations et les responsabilités des 2 parties lors de cet événement.

Ensuite, le haut représentant de l'Union Européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a déclaré à des médias que cette mission avait pour nut d'accompagner certains partis politiques du pays et que la légitimité de ces élections serait suspendue au rapport que présenterait cette mission. Ces affirmations ont provoqué un rejet de diverses instances vénézuéliennes, et en particulier des responsables du CNE qui ont exigé une rectification publique en rappelant à l'Union Européenne les termes de l'accord signé qui oblige la mission à être impartiale et à appliquer les principes d enon ingérence, de respect de la souveraineté et de l’autodétermination des pays.

Cette décision est conforme à l'engagement du CNE de participer à la compréhension entre les acteurs politiques dans le cadre des processus de dialogue qui otn débuté dans le pays et sont destinés à renforcer la stabilité politique. D'où l'importance que le Pouvoir Electoral a accordé au fait que de nombreuses organisations et de nombreux organismes étrangers soient présents à ces élections.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2021/10/superado-el-impasse-entre-el-poder-electoral-y-la-union-europea-sobre-mision-de-observacion/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/10/venezuela-le-pouvoir-electoral-et-l-union-europeenne-sortent-de-l-impasse.html