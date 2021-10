Venezuela : Les États-Unis continuent de jouer leurs cartes dans l’affaire Saab

Par Marcos Salgado

La nouvelle de l'extradition de l'homme d'affaires et diplomate Alex Saab du Cap-Vert vers les États-Unis a pour conséquence initiale et directe la suspension jusqu'à nouvel ordre du dialogue entre le Gouvernement vénézuélien et l'opposition, qui devait avoir une autre série de pourparlers au Mexique à cette époque.

Le samedi 16 octobre, alors que l'avion du ministère de la Justice des États-Unis en provenance du Cap-Vert avec Alex Saab à bord n'avait pas encore atterri à Miami, le chef des négociateurs du Gouvernement, Jorge Rodríguez, annonçait déjà l'absence de la délégation du Gouvernement à la table de dialogue, qui avait été rejointe par Saab en tant que membre de la délégation, il y a quelques semaines.

Dimanche, le président Maduro a déclaré qu'il avait prise la décision de suspendre la participation de la délégation du Gouvernement au dialogue et dénoncé la situation de Saab: ce n'est pas une extradition, mais un "enlèvement" par les États-Unis, enlèvement destiné à torpiller le dialogue et les élections du 21 novembre qui marquerait le retour aux urnes de toute l’opposition pour la première fois depuis 2015.

Lors d'un événement sur la Plaza Bolívar, où la femme d'Alex Saab a lu une lettre de son mari, l'action des États-Unis avec le consentement du Gouvernement cap-verdien sortant a été décrite comme un "deuxième enlèvement" d'Alex Saab. Les avocats de Saab ont assuré que le transfert de leur client avait été réalisé de façon sournoise et que tous les recours devant la justice de ce pays n'avaient pas encore été épuisés. En outre, la semaine dernière, plusieurs rapporteurs des Nations Unies ont demandé à plusieurs reprises d'arrêter le processus d'extradition.

Il ne semble pas non plus fortuit que le "deuxième enlèvement" de Saab, comme l'appelle Caracas, ait eu lieu quelques heures seulement avant les élections présidentielles au Cap-Vert, élections remportées haut la main par José María Nieves, ancien Premier ministre et candidat de l'opposition, d'une tendance plus progressiste que le Gouvernement actuel qu'il avait critiqué pour l'affaire Saab.

Le Gouvernement cap-verdien a tourné le dos aux demandes des Nations Unies et de la Cour de justice des États africains de la Communauté économique, qui s'est prononcée en mars dernier contre l'extradition de Saab vers les États-Unis. Au cours de ces mois, la Russie et la Chine ont également protesté contre l'arrestation de Saab, alléguant que les États-Unis avaient violé les accords de protection des diplomates, créant ainsi un grave précédent.

Ainsi, Washington a joué avec succès une dernière carte à la dernière minute et a réussi à amener Saab en avion sur son territoire, où il fera maintenant face à une accusation devant un tribunal de Miami pour huit chefs d'accusation de blanchiment d'argent aux États-Unis, pour une somme d'environ 350 000 000 de dollars.

L'accusation affirme que Saab a blanchi de l'argent provenant de ses affaires avec l'État vénézuélien dans la construction de logements et l'achat de nourriture pour les systèmes de distribution de l'État au Venezuela. De là, la presse hégémonique a suivi ponctuellement un scénario où Saab est déclaré être un "prête-nom" du président Nicolás Maduro, bien que rien ne soit dit à ce sujet dans l'acte d’accusation.

C'est, on le sait, une stratégie courante, on lance un qualificatif dans la presse, répété mille et mille fois qui devient une vérité, qu'il ait ou non un soupçon de réalité. Le slogan est en place et il y a ceux qui ont célébré l'arrivée de Saab aux États-Unis comme une victoire, l'une de celles qu'ils n'ont pas pu réaliser jusqu'à présent dans l'arène politique interne au Venezuela. Ils rêvent d'un Saab qui incriminerait Maduro.

C'est pourquoi dans la lettre de Saab immédiatement qui a été connue après le vol à destination de Miami, l'homme d'affaires précise qu'il n'a "en rien l’intention de collaborer" avec les États-Unis, et avertit même qu'il n'a pas de "tendance suicidaire", au cas où on le trouverait mort dans sa cellule.

Il est clair que l'affaire contre Alex Saab à Miami est un théâtre d'opérations à court terme plus médiatique que judiciaire. Il est également clair que cette extradition limite montre que malgré le changement de Gouvernement à la Maison-Blanche, la possibilité d'une détente avec le Gouvernement de Caracas n'existe pas, et que la voie du dialogue et des élections de novembre est difficile et qu’ill y a de gros intérêts à ce qu’elle échoue.

*Journaliste argentin de l'équipe de fondation Telesur. Correspondant HispanTv chez Venezuel, rédacteur en chef de Questiondigital.com. Analyste associé au Centre latino-américain d'analyse stratégique (CLAE)

traduction Apple revue par Bolivar Infos

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/25/venezuela-caso-saab-estados-unidos-sigue-jugando-sus-cartas/

