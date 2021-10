Venezuela : Les États-Unis et la Colombie ont une stratégie pour justifier une agression militaire

L’ambassadeur du Venezuela devant l’Organisation des Nations Unies (ONU), Samuel Moncada, a dénoncé lundi la prétention des États-Unis (USA) et de la Colombie de perpétrer une agression militaire contre son pays grâce à une opération de faux drapeau.

Dans une lettre adressée au Conseil de Sécurité de l’ONU, Moncada alerte sur les déclarations constantes du Gouvernement colombien qui cherche à créer cette opération destinée à agresser le Venezuela militairement.

L’Ambassadeur a rappelé que Duque avait accusé sans preuve Caracas « d’héberger des criminels comme les insurgés Ivan Marquès et Romaña » et qu’en plus, le président colombien avait suggéré une « déclaration des États-Unis », c’est pourquoi Moncada affirme qu’ils agit d’une opération de faux drapeau.

Continuant dans l’idée de susciter une agression contre le Venezuela, la vice-présidente colombienne a souligné que Caracas, en plus d’avoir une « dictature, ouvre les portes et les fenêtres à la guérilla terroriste. »

Ces déclarations contre le Venezuela et ses autorités constitutionnelles apparaissent alors que le Gouvernement et les opposants avancent dans le processus de dialogue au Mexique destiné à pacifier les secteurs extrémistes.

Malgré la reconnaissance du Venezuela par les pays garants et l’ONU elle-même pour ses avancées dans le dialogue, le président colombien, grâce a des actions d’ingérence, remet en question la possibilité pour les acteurs politiques de résoudre leurs différends au par le dialogue.

