Venezuela : Mission d'observation électorale ou ingérence ?

Le Venezuela a rejeté vendredi « catégoriquement » les déclarations du haut représentant de l'Union Européenne (UE) pour les affaires Etrangères Josep Borrell, considérant qu'elles ont une « prétention d'ingérence » dans les affaires intérieures du pays.

La chancellerie vénézuélienne fait allusion au fait que Borrell a affirmé que la Mission d'Observation Electorale (MOE) de l'Union Européenne qui participera aux élections du 21 novembre au Venezuela, sera celle qui rendra légitime ou illégitime » cette élecgtion par son rapport final.

Dans un communiqué, Caracas déclare que ces affirmations « révèlent une prétention d'ingérence » en c herchant à utiliser la Mission d'Observation Electorale « au bénéfice d'une partialité politique » au détriment de l'accord signé entre l'Union Européenne et le Conseil National Electoral (CNE) « dans une franche violation du droit international. »

Une fois de plus, l'Union Européenne semble ne pas bien comprendre son rôle dans le cadre des élections vénézuéliennes et rate l'occasion de se placer comme un acteur respectable, impartial et indépendant pour se placer comme une pièce politique soumise à la politique étrangère des Etats-Unis et de certains secteurs d'extrême-droite qui cherchent à saper la processus électoral démocratique vénézuélien, » dit le communiqué.

Le Venezuela souligne qu'il n'acceptera « aucune ingérence » et qu'une mission comme celle décrite par Le Venezuela a dans ses déclarations ne sera pas admise dans le pays.

« La légalité et la légitimité du processus électoral vénézuélien ne dépend et ne dépendra d’aucun acteur étranger mais dépend strictmeent de la souveraineté populaire comme le stipule notre Constitution Nationale. »

Caracas exige également des représentants de l'Union Européenne qu'ils s'abstiennent de « manipuler politiquement » la Mission d'Observation Electorale et appelle instamment les membres de celle-ci à avoir «une conduite de stricte impartialité, d »objectiviré, d'indépendance et de non ingérence sans es élections vénéuzléiennes » pour ai si « préserver les bonnes relations légales. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2021/10/venezuela-rechaza-la-pretension-injerencista-de-la-mision-electoral-europea-tras-declaraciones-de-borrell/

