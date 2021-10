Venezuela : Un groupe armé de trafiquants de drogues colombiens infiltré dans le pays

Le président de la République Bolivarienne du Venezuela et commandant en chef de la Force Armée Nationale Bolivarienne, Nicolás Maduro, a dénoncé l'infiltration en territoire vénézuélien d'un groupe armé de trafiquants de drogues colombien connu sous le nom deTANCOL et il a appelé les forces armées du pays à situer et expulser ces organisations mercenaires.

Le président a déclaré que « la stratégie de l'oligarchie colombienne est d'infiltrer dans notre pays des groupes terroristes armés de trafiquants de drogues colombien connus sous le nom deTANCOL. »

« Ce ne sont ni des guérillas ni des pseudo-guérillas ni des paramilitaires, ce sont les TANCOL, des terroristes armés, des trafiquants de drogues colombiens. Et ces groupes TANCOL sont venus infiltrer le territoire vénézuélien. » Il a donc appelé « toute la force militaire du Venezuela, les chefs militaires, à déclarer la guerre aux TANCOL, à les chercher, à les chasser du pays, à les capturer et à les juger. A en finir avec cette menace pour la sécurité et la paix du Venezuela. »

Il a précisé que les TANCOL « sont des groupes qui peuvent avoir jusqu'à 100 membres entraînés en Colombie, financés par la Colombie qui les place sur la frontière pour détruire la sécurité intérieure, attaquer le peuple, faire le trafic de la cocaïne colombienne et se préparer pour s attaquer des objectifs militaires, policiers, populaires. »

« Je demande le soutien du peuple du Venezuela, je demande le soutien du pouvoir populaire, je demande le soutien des communes, des dirigeants, des familles vénézuéliennes pour dientifier ces groupes terroristes armés, ces trafiquants de drongues colombiens où qu'ils soient, pour que nos forces armées les en extirpênt comme une tumeur, les chassent du territoire du pays. »

Il a souligné que la paix, la stabilité et la sécurité sont les prémisses du Gouvernement vénézuélien : « C'est ce que nous voulons. Nous ne continuerons à renforcer l'effort de rétablissement du pays et à remonter la côte des sanctions et du blocus criminel contre l'économie que par la paix et la sécurité. Renforcer la démocratie, la liberté et la Constitution de la République.»

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2021/10/presidente-denuncia-infiltracion-en-territorio-venezolano-del-grupo-terrorista-tancol/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/10/venezuela-un-groupe-arme-de-trafiquants-de-drogues-colombiens-infiltre-dans-le-pays.html