Venezuela : Un groupe d'experts électoraux des Nations Unies aux élections du 21 novembre 

New York, 15 oct. (RHC)- Les Nations Unies ont confirmé ce vendredi qu'elles enverront un groupe d'experts électoraux au Venezuela pour y surveiller les élections municipales et régionales du 21 novembre.

Dans un communiqué de presse, le secrétariat des Nations Unies a annoncé qu'il avait procédé à une évaluation technique de la demande du Conseil national électoral vénézuélien et décidé d'y répondre positivement.

En conséquence, l’ONU va déployer une équipe de trois experts lors des élections régionales et municipales de novembre. Le texte précise que cette mission va vérifier le processus et fournir au secrétaire général, António Guterres, un rapport indépendant et interne sur le déroulement général des élections.

La note précise que «contrairement aux missions d'observation électorale de l'ONU, qui nécessitent un mandat spécifique du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale, les groupes d'experts électoraux ne publient pas de déclarations d'évaluation sur la conduite générale du processus électoral ou sur ses résultats».

La journée électorale du 21 novembre servira à élire les 23 gouverneurs et 335 maires du pays, ainsi que les membres des conseils législatifs et des conseils municipaux.

Source: TeleSur

