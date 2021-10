Venezuela : Une commission destinée à rétablir les relations bilatérales avec la Colombie

Le président de l’Assemblée Nationale du Venezuela, Jorge Rodriguez, a fait savoir mercredi qu’il avait reçu une communication du président du Sénat de Colombie, Juan Diego Gomez Jimenez annonçant que la chambre haute avait approuvé à l’unanimité la création d’une commission destinée à négocier la normalisation des relations diplomatiques et commerciales ainsi que la protection des entreprises vénézuéliennes et colombienne dans les deux pays et la vérification des bonnes pratiques économiques entre ceux-ci.

Dans une conférence de presse, le président de l’Assemblée Nationale a indiqué que ce jeudi, une commission législative spéciale sera formée pour engager ce processus avec le sénat colombien.

Il a précisé qu'il avait répondu au sénateur Gómez Jiménez que le Venezuela était tout à fait disposé à engager ce processus ety il a convoqué une session spéciale pour ce jeudi à 11:30 du matin pour discuter de la formation d'une commission aux caractéristiques identiques à celle approuvée par le sénat colombien.

Il a déclaré que l’Assemblée Nationale est prête à établir les coordinations nécessaires avec le président du Congrès de Colombie et la commission désignée pour accomplir cette tâche. « Je pense que ce sont de bonnes nouvelles pour les Vénézuéliens et les Colombiens, » a-t-il conclu.

Plus tard, le président Nicolás Maduro a salué l'initiative Congrès de Colombie : « Une nouvelle très importante (…) Nous, nous applaudissons cette initiative du Pouvoir Législatif de Colombie et de celui du Venezuela. Nos é pays doivent rétablir des relations productives et économiques dans la paix. »

Il a souligné que le lettre du Congrès de Colombie a été approuvée à l'unanimité par les sénateurs et il a plaidé pour la recherche de solutions aux problèmes entre les 2 pays dans la paix.

Il est important de normaliser les relations entre Caracas et Bogotá car « au Venezuela, il y a 6 000 000 de Colombiens qui n'ont pas de services consulaires parce que le Gouvernement d'Iván Duque ne leur en fournit pas. »

« Nous, nous avons besoin de fournir des services consulaires comme aux migrants vénézuéliens et nous avons besoin d'avoir des relations en respectant la vie politique, les idées, nous ne nous mêlons pas des affaires intérieures de la Colombie. »

Iván Duque reste sur ses positions

Pour sa part, le président de la Colombie, Iván Duque, a réaffirmé qu'il en reconnaîtrait pas le Gouvernement de Nicolás Maduro et qu'il en serait ainsi « tant qu'il serait président de la Colombie. » C'est ce qu'il a déclaré lors d’une conférence de presse conjointe avec le secrétaire d'Etat des Etats-Unis Antony Blinken, qui se trouve en Colombie ce mercredi.

Traduction de Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2021/10/venezuela-y-colombia-crearan-comision-para-posible-restablecimiento-de-relaciones-bilaterales-videos/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/10/venezuela-une-commission-destinee-a-retablir-les-relations-bilaterales-avec-la-colombie.html