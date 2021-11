Amérique Latine: Biden invite Alberto Fernández à un sommet sur la démocratie

Le président des Etats-Unis, Joe Biden, a invité environ 110 pays parmi lesquels l’Argentine, à un sommet virtuel sur la démocratie, une réunion qui aura lieu les 9 et 10 décembre et à laquelle ont été invités leurs principaux alliés occidentaux.

L’exclusion de la Chine et l’invitation de Taïwan que Pékin considère comme l’une de ses provinces, a soulevé son indignation et Pékin a exprimé sa « ferme opposition, » selon un porte-parole de son ministère des Affaires Etrangères.

Taïwan a remercié Biden pour son invitation qui lui permettra de « partager son histoire démocratique réussie. »

D’Amérique Latine, le président étasunien a invité le Brésil, l’Argentine, le Chili, la Colombie, l'Equateur, le Mexique, le Paraguay, le Pérou et l’Uruguay et a exclu le Venezuela, Cuba, le Nicaragua, la Bolivia et le Salvador.

Du Moyen-Orient, où prédominent les monarchies absolues et d’autres régimes non démocratiques, seuls Israël et l’Irak ont été invités. Certains alliés traditionnels des Etats-Unis comme l’Egypte n’ont pas été invités.

En Europa, la Pologne est invitée malgré les tensions récurrentes avec Bruxelles concernant le respect de l’Etat de Droit et la fait que la Hongrie, dirigée par la polémique premier ministre Viktor Orban ne figure pas sur la liste du Département d’Etat.

En Afrique, la République démocratique du Congo, le Kenia, l’Afrique du Sud, le Nigeria et le Níger sont invités.

Depuis son arrivée à la Maison Blanche en janvier, apolitique étrangère de Biden a été centrée sur la combat entre les « démocraties » et les « autocraties » incarnées, pour lui, par la Chine et la Russie.

Ce « Sommet pour al démocratie » est donc l’une de ses priorités en plus d’être l’une de ses promesses de campagne.

Ce sommet a été organisé au vu des nombreux revers qu’a subi lé démocratie pendant ces derniers mois dans des pays où les Etats-Unis avaient des espérances, assurent les organisateurs.

Parmi eux, le Soudan et Myanmar (anciennement Birmanie), où ont eu lieu des coups d’Etat miliaires, l’Ethiopie, rattrapée par un conflit qui risque « d’imploser », selonWashington, l’Afghanistan, où les talibans ont pris le pouvoir après que les Etats-Unis aient quitté le pays après 20 ans d’efforts pour le démocratiser.

Les Etats-Unis se sont eux-mêmes ajoutés, pour la première fois, à la liste des « démocraties en recul » principalement à cause d’une dégradation pendant le mandat du président Donald Trump, selon un rapport de l’organisation internationale IDEA qui a son siège à Stockholm.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/25/argentina-biden-invita-a-alberto-fernandez-a-una-cumbre-mundial-por-la-democracia-una-gran-trampa-para-aislar-a-cuba-venezuela-bolivia-nicaragua-china-y-otros-paises-estigmatizados-por-wash/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/11/amerique-latine-biden-invite-alberto-fernandez-a-un-sommet-sur-la-democratie.html