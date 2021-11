Amérique Latine: Un plan contre les dirigeants de gauche dans la région

L'ancien président équatorien Rafael Correa a mis en garde aujourd'hui contre un plan régional qui vise à détruire les dirigeants de centre-gauche latino-américains avec la complicité de la justice et de grands monopoles de la communication.

"Comme ils ne peuvent pas faire disparaître les gens, ils utilisent la loi (guerre judiciaire) pour vous tuer", a déclaré dans une longue interview radio accordée à AM750, l'ancien président qui est arrivé la veille dans cette capitale et sera présent avec le président argentin Alberto Fernández et l'ancien président bolivien Evo Morales à la publication du livre Operación Rescate.

Dans l’émission La García, Correa a souligné que l'attaque contre les présidents et les anciens présidents du continent est une nouvelle version du plan Condor et comporte deux volets : l'axe des médias, qui essaie de détruire, de générer un consensus ; et l'axe judiciaire, dans lequel les juges craintifs ou ouvertement corrompus copient les titres de la presse.

Pendant la conversation, l'ancien président équatorien a visé les médias hégémoniques en soulignant qu'aujourd'hui, le lawfare ne peut exister sans eux.

"C'est comme l'artillerie pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), ils détruisent tout, éliminent toute résistance, les juges sont même applaudis par les gens les plus nobles qui croient soutenir quelque chose de correct quand c'est une grosse saloperie", a-t-il déclaré.

Correa a qualifié la presse hégémonique manipulatrice et "chien de garde des élites" et a souligné que pour qu'il y ait démocratie, il doit y avoir une information et des élections libres.

À un autre moment, il a déclaré qu'il ne pouvait pas se rendre dans son pays à cause de la persécution qu'il subit, qu'il a qualifiée de ridicule, et il a dénoncé le fait que son pays depuis cinq ans est en dehors de l'État de droit.

A propos de la situation en Argentine, l'économiste a également estimé qu'Alberto Fernández se trouve face à un pays surendetté et avec le Covid-19 et que cela a toujours un coût politique, même si vous avez un brillant président. "Tu cherches des coupables, encore plus avec la manipulation de la presse. Cela explique un peu le résultat des primaires bien que l'Argentine soit l'un des pays qui se rétablit le mieux même si elle na va pas retrouver le niveau qu’elle avait avant la pandémie. A la base, il y a le problème de la dette envers le Fonds monétaire international", a-t-il déclaré.

Il a souligné que l'ancien président Mauricio Macri – qui a emprunté plus de 44 000 000 000 de dollars au FMI – a profité de cette dette au lieu de réactiver le pays. Quelque chose de similaire s'est passé en Équateur, d'une part, l'argent de la dette entrait, de l'autre, il sortait grâce à la fuite des capitaux, a-t-il déclaré.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/04/ecuador-correa-alerta-sobre-plan-regional-contra-lideres-de-izquierda/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/11/amerique-latine-un-plan-contre-les-dirigeants-de-gauche-dans-la-region.html